Sabancı’dan yenilenebilir enerji için kredi anlaşması

Sabancı, 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yatırımı olan Oriana Solar Projesi için kredi anlaşması yaptı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holdingin Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden yüzde 100 oranında hissedar olduğu Sabanci Renewables Inc.'nin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yatırımı olan Oriana Solar Projesi için MUFG Bank Ltd., ING Bank LLC ve NORD LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale) bankalarının eşit katılımı ile 28 Mart 2024 tarihinde toplam 243 milyon dolar tutarında proje finansman kredi anlaşması imzalandı.

Açıklamada daha önce 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınacağı kamuya duyurulan Sabancı Renewables Inc.'nin 272 MW kapasiteli Cutlass II Solar Projesi yatırımında devreye alma çalışmalarının da sürdüğü, her iki projenin devreye alınmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc.'nin ABD'de toplam 504 megavatlık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacağı bildirildi.