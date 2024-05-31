Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üst düzey ayrılık

ANKARA (EKONOMİ)- Sabiha Gökçen Havalimanında Malezya Havalimanları Holdings Berhard (MAHB) ile IC Holding arasındaki işbirliği sona ererken, MABH tarafından yapılan açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı’nı etkin ve sürdürülebilir şekilde işletmeyi taahhüt ettikleri bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiği bildirildi.

Bu kapsamda İSG CEO’luğunu 26 Aralık 2023’ten bu yana sürdüren Serhat Soğukpınar’ın da 31 Mayıs itibarıyla görevden ayrılacağı, yerine de hâlen İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörlüğü görevini yürüten Kerem Maybek’in getirileceği kaydedildi. Maybek, Direktörlük görevini de yürütecek.

İSG Türkiye’nin en yoğun ikinci havalimanı

İstanbul’un Asya Yakası’nda bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Türkiye’nin en yoğun ikinci havalimanı. 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Limak-GMR-Malaysia Airports ortaklığında kurulan İSG, 23 Ekim 2014 itibarıyla yüzde yüz Malezya Havalimanları tarafından işletiliyor.

MABH 39 Havalimanı işletiyor

1991 yılından bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malaysia Airports Holdings Berhad, halen 5’i uluslararası olmak üzere 39 havalimanı işletmesini yürütüyor. Şirket, bir milyon ton kargonun naklinde, 44 milyon yolcuya ve 47 havayoluna hizmet veriyor.