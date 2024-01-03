Sahibinden.com'a erişim sorunu! Sahibinden.com çöktü mü?

Sahibinden.com'a erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, gece yarısından bu yana siteye ulaşamazken; Sahibinden.com'a giriş yapmak isteyenler, "Bu siteye ulaşılamıyor. www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı" uyarısıyla karşılaştı. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler ise, "Sunucu erişim sorunu" uyarısı alıyor.

Özellikle ikinci el araç ve konut alım satımında sıklıkla ziyaret edilen sitelerden birisi olan Sahibinden.com'a 3 Ocak Çarşamba günü erişim sorunu yaşanıyor.

İşte şirketten yapılan açıklama

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparken, detaylar şöyle yer aldı:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."