Şahterm, Kuzey Makedonya'yı 50 milyon Euro yatırımla rezistans üssü yapacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde aynı çatı altındaki toplam 24 bin metrekarelik 3 ayrı tesisinde 600 çalışanıyla beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri için yılda 18 milyon adet rezistans üreten Şahterm, Kuzey Makedonya’da üretime hazırlanıyor. Firma, kuracağı yeni fabrikanın temelini mayıs ayında atacak. Üsküp Serbest Bölge’de 29 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek fabrikada üretimin 2026 sonunda başlaması hedefleniyor. Şahterm Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, 3 ayrı üretim tesisinde aylık 1.5 milyon adet rezistans üreten global bir marka haline geldiklerini belirterek, son 10 yıldır Avrupa’da hem teknolojisini yenileyen, hem de kapasite artışı sağlayan tek firma olduklarını söyledi.

Fırın ısıtıcıları segmentinde Avrupa’da lider olduklarını vurgulayan Şahin, “Bütün gücümüzle bilgiyi çoğaltmak, teknolojiyi yakından takip etmek için çalıştık, proses geliştirme mühendislik departmanımızla birçok makineyi ve teknolojimizi kendimiz geliştirdik. Dijitalleşmede ülke ortalamasının çok üzerindeyiz. Makineler birbirleriyle haberleşebiliyor, tüm makinalardan otomatik veri alıyoruz. Bunu bir üst boyuta, robotik sisteme taşımak için çalışıyoruz” diye konuştu. Üretimlerinin yüzde 65’ini 35 ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Şahin, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarındaki firmaların öncelikli tercihi olduklarını aktardı.

50 milyon Euro’luk yatırım

Kuzey Makedonya’da kurulacak tesisin temelinin mayıs ayında atılacağını vurgulayan Faruk Şahin, fabrika inşaatının yaklaşık bir yılda tamamlanacağını, üretimin de 2026’nın ikinci yarısında başlamasının planlandığını açıkladı. Şahin şu bilgileri verdi: “İlk fazda 35 milyon Euro’luk bir yatırım yapacağız, ikinci fazda yatırımımızı 50 milyon Euro’ya çıkarmayı düşünüyoruz. Fabrikada başlangıçta 250 - 300 kişi çalışacak, çalışan sayısı 2 yıl içinde 600’e ulaşacak. Fabrikamız ayda 1 milyon adet rezistans üretecek. Bu fabrika ülkemizdeki koşullar nedeniyle zayıflayan rekabet gücümüzü artıracak. Avrupa pazarına yakınlaşacak olmamız avantajımız olacak. Türkiye’deki 1.5 milyon adetlik üretimimizin üzerine 1 milyon adet üretim de eklenince Avrupa’daki liderliğimizi açık ara pekiştirmiş olacağız. Kuzey Makedonya’yı Avrupa’nın rezistans üssü haline getirmek istiyoruz.”