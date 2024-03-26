Samet’in ‘Kampüs’ projesi başladı

Mobilya aksesuarları üreticisi Samet, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul) ile güçlerini birleştirdiği “Kampüs” projesi Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ile başladı.

Türkiye’nin beş farklı şehrinde tasarıma ilgi duyan öğrenciler ile düzenlenecek panel ve yarışmalar serisinin ilki 8 Mart’ta Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti. Farklı disiplinlerden profesyonellerin ve akademisyenlerin katılımı ile kentlere dair güncel tartışmaların gerçekleşeceği panellerin ilkinde “Tasarım ve Teknoloji” konuşuldu. Tuna Han Koç moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Nevzat Sayın, Melike Altınışık, Özlem Yalım ve Serbülent Vural konuşmacı olarak yer aldı.

Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinliklerde Mimar Bilge Bal’ın yürütücülüğünü üstlendiği mimarlık ve şehircilik alanında kendilerine daha derin bir boyut katmak isteyen, tasarıma ilgi duyan gençlerle birlikte “Konforlu Yaşam Alanları” üzerine atölyeler de gerçekleştirildi. Üretilen projelerin, jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirildiği etkinlikler; mimarlık, sanat ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere, tüm disiplinlerden öğrencilerin, profesyonellerin ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) ile başlayıp, Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) ev sahipliğinde 2024 yılına yayılacak olan “Kampüs” projesinde, tasarım ve teknoloji, sürdürülebilirlik ve enerji, arkeo-tasarım, kültürel miras ve koruma, kentsel dirençlilik ve afetler gibi konular ele alınacak.