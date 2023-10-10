Sampa'dan "Umuda Pembe Bir Adım At" kampanyası

SAMSUN/EKONOMİ

Sampa, "Umuda Pembe Bir Adım At" kampanyası çerçevesinde, meme kanseri ile mücadeleye katkıda bulunmak için "Ruban Rose" derneği ile iş birliği yapıldığını duyurdu. Bu proje kapsamında yıl sonuna kadar satılan pembe bijon somunu göstergelerinden elde edilen gelirin tamamının meme kanseri ile mücadeleye destek sağlamak üzere hayır kurumlarına bağışlanacağı bildirildi.

Eş zamanlı olarak, merkez ofislerinde ve fabrikalarında düzenlenen etkinliklerle kadın çalışanları meme kanseri konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Ofis ve fabrika hekimleri ile iş birliği yaparak, erken teşhisin önemini vurgulamakta ve meme kanserine karşı alınabilecek önlemleri paylaşarak kadın çalışanlara destek olmaktadır.