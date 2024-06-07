Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve gitti

Güney Kore'de Samsung Electronics'te örgütlü en büyük sendika, şirketin 55 yıllık tarihinde ilk kez greve gitti. Yaklaşık 28 üyesi bulunan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU), üyelerine Cuma iş başı yapmamaları, bir gün izin kullanmaları talimatını verdi.

NSEU, greve katılan işçilerin sayısını açıklamayacağını belirterek, kararın gönüllü olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

NSEU başkan yardımcısı Lee Hyun-guk, "Tatilin koordineli kullanımı, nihai hedefimiz olan geniş çaplı bir greve doğru ilerlemenin ilk adımıdır" dedi.

Pazar araştırmacısı TrendForce bir günlük iznin Samsung'un üretiminde aksamalara yol açmasının beklenmediğini, zira Cuma gününün Perşembe günkü tatil ile hafta sonu arasında bir hafta içi günü olduğunu ve Samsung'un yarı iletken fabrikalarının yüksek bir otomasyon oranına sahip olduğunu belirtti.

Sendika, şirketin kazancına bağlı bir ikramiye ile birlikte yüzde 6,5'lik bir maaş zammı talep ediyor. Sendika ile anlaşmaya varamayan yönetim, emek-yönetim konseyi aracılığıyla bu yılın ortalama ücret artış oranını yüzde 5,1 olarak belirledi ve geçen ay çalışanlara maaşlarını ödedi.