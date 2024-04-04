Samsung’un ilk çeyrek kârında 9 kat artış bekleniyor

Yarı iletken fiyatlarındaki toparlanma Samsung Electronics'in kazançlarına olumlu yansırken, şirkettin ilk ilk çeyrekte kârını bir önceki yıla göre yaklaşık 9 kart artırdığı tahmin ediliyor.

27 analistin LSEG SmartEstimate tahminlerinin ortalamasına göre Samsung, 31 Mart'ta sona eren çeyrekte muhtemelen 5,7 trilyon won faaliyet kârı elde etti.

Eğer bu beklenti gerçekleşirse, Samsung'un 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana elde ettiği en yüksek kâr olacak. Bu rakam geçen yılın ilk çeyreğindeki 640 milyar won seviyesindeydi.

Samsung'un çip bölümünün ise ilk çeyrek kârının yaklaşık 750 milyar won olması bekleniyor.