SAP, yenilik ve işbirliklerini Sapphire 2023'te tanıttı

SAP, Orlando'daki SAP Sapphire etkinliğinde müşterilerin belirsiz bir geleceği güvenle ele almalarını sağlayan kapsamlı yeniliklerini ve işbirliklerini tanıttı. SAP, müşterilerin iş süreçleri açısından kritik sorunları çözebilmelerini sağlamak için, portföyüne güçlü yapay zeka yetkinliklerini yerleştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, müşteri etkileşimini kişiselleştiren, tedariki daha verimli hale getiren ve kuruluşların tüm işgücü genelinde kritik yetenekleri bulma ve geliştirme yeteneklerini genişleten yenilikler de dahil olmak üzere SAP Business AI'da bir dizi iyileştirme yer aldı.

İş çözümlerinde yerleşik yapay zeka, karbon takibi için defter tabanlı muhasebe ve tedarik zinciri dayanıklılığını desteklemek için sektöre özel ağlar dahil olmak üzere, öne çıkan duyurularla SAP, müşterilerin iş modellerini bulutta taşımalarına yardımcı oluyor.

SAP CEO'su Christian Klein, “Piyasadaki aksaklıkların, değişen mevzuat ortamlarının ve kritik beceriler konusundaki eksikliklerin damgasını vurduğu bir dünyada, müşterilerimiz en acil sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda SAP’yi tercih ediyor. SAP Sapphire'da duyurduğumuz yenilikler, müşterilerimizin hem bugün hem de gelecekte başarılı olmasını sağlamak için onlarca yıllık endüstri ve süreç uzmanlığıyla tasarlanmış, sorumlu bir şekilde geliştirilmiş, kurumsal teknoloji mirasımızdan yararlanıyor.” dedi.

Yapay zeka iş dünyasının hizmetinde

Müşterilere fayda sağlamak için zengin ekosisteminin gücünden de yararlanan SAP, Microsoft ile uzun dönemli işbirliklerindeki yeni adımı duyurdu. İki şirket, doğal dili analiz eden ve üreten güçlü dil modellerine erişmek için, SAP SuccessFactors çözümlerini Viva Learning ve Microsoft 365’teki Copilot ve Azure OpenAI ile entegre etme konusunda işbirliği yapacak. Entegrasyonlar, kuruluşların çalışanlarını çekme, elde tutma ve beceri kazandırma yöntemlerini geliştirmek için tasarlanmış yeni deneyimler sağlayacak.

SAP Sustainability Data Exchange'i tanıttı

SAP, tüm kurumsal, değer zinciri ve ürün düzeyinde emisyonları hesaplamak ve yönetmek için tek bir çözüm olan SAP Sustainability Footprint Management'a yönelik bir güncelleme duyurdu. SAP ayrıca, kuruluşların tedarik zincirlerini karbondan daha hızlı arındırabilmeleri için iş ortakları ve tedarikçilerle standartlaştırılmış sürdürülebilirlik verilerini güvenli bir şekilde paylaşmalarına yönelik yeni bir çözüm olan SAP Sustainability Data Exchange'i tanıttı. SAP'nin Green Ledger çözümü, RISE with SAP ve GROW with SAP kapsamında da yer alacak.

Yenilikler müşterilerin dayanıklılığını artırıyor

SAP, portföyünde bir dizi başka yenilikler de olduğunu duyurdu. Örneğin yılda yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık ticaretin gerçekleştiği kapsamlı bir B2B işbirliği platformu olan SAP Business Network'ün başarısından yararlanarak, SAP Business Network for Industry'yi açıkladı. Bu platform, tüketici ürünleri, yüksek teknoloji, endüstriyel üretim ve yaşam bilimleri genelindeki müşterilerin tedarik zinciri direncini hızla artırabilmesini sağlamak için ağ bağlantılı tedarik zincirlerinin faydalarını, SAP’nin benzersiz sektör uzmanlığıyla birleştiriyor.

SAP Business Technology Platform'da başlatılan yenilikler, iş süreci optimizasyonunu önemli ölçüde hızlandırıyor ve ölçeklenebilir kurumsal otomasyonu da beraberinde getiriyor. SAP Signavio'daki gelişmeler, müşterilerin kritik süreç içgörülerini günler değil saatler içinde elde etmesi anlamına geliyor. SAP Integration Suite güncellemeleri şirket içinde ve bulutta SAP ve SAP dışı sistemler genelinde bütünsel süreçleri bir araya getiriyor. SAP’nin az kod gerektiren çözümü SAP Build'deki yeni olay entegrasyon yetenekleri, iş uzmanlarına tüm iş süreçlerinde otomasyonları tetikleme gücü veriyor.

Müşteriler giderek daha fazla bölünmüş veri ortamlarıyla karşı karşıya kaldıkça, SAP de Google Cloud ile derin, eyleme geçirilebilir iş içgörüleri oluşturma becerilerini artıran açık verilere yönelik taahhüdünü geliştirdi. Bu kapsamlı açık veri çözümüyle, müşterilerin Google'ın veri bulutu ile birlikte SAP Datasphere çözümünü kullanarak işletme genelindeki verileri kapsayan uçtan uca bir veri bulutu oluşturması mümkün oluyor.

Teknolojik inovasyonun artan hızıyla birlikte geliştiricilere olan ihtiyaç artmaya devam ettiğinden, SAP 2025 yılına kadar dünya çapında 2 milyon kişiye beceri kazandırma taahhüdünü 2 katına çıkardı. Müşterilerin bulutta devam eden iş dönüşümünü desteklemeye devam etmek için, ekosistem genelinde SAP uzmanlarına yönelik artan talebi karşılamak için yeni programlar duyurdu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.