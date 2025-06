Tosyalı Türkiye'nin en büyük ve Avrupa’nın 3. büyük çelik üreticisi oldu

Takip Et

Türkiye’nin küresel çelik üreticisi Tosyalı, 3 kıtada sayıları 50’ye yakın tesisi,15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdürüyor.

Sürdürülebilirliği ana gündem maddesi olarak belirleyerek katma değeri yüksek nitelikli çelik üretimine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Tosyalı, dünyanın farklı coğrafyalarındaki üretim kompleksleri, ileri teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ile ürettiği yeşil çelik ürünleri, güçlü öz kaynakları ve üst düzey yetkinliğe sahip çalışanlarıyla dünya çelik üretiminde basamakları hızla tırmanıyor.

Değişken küresel koşulların etkisiyle dünya çelik üreticilerinin oldukça zorlandıkları bir yıl olan 2024’te Tosyalı, dünya sıralamasında çok hızlı bir yükseliş göstererek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) açıkladığı verilere göre Tosyalı, 2024’te gerçekleştirdiği 9,12 milyon tonluk sıvı çelik üretimiyle, önceki yıla göre 21 basamak birden yükselerek dünya sıralamasında 46’ncılığa yükseldi. Tosyalı gerçekleştirdiği %54,3’lük üretim artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 çelik üreticisinden biri oldu.Bugün gelinen noktada Tosyalı, Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi konumuna ulaşırken, aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük 3. çelik üreticisi olarak küresel arenadaki güçlü konumunu sağlamlaştırdı. Aynızamanda dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasına girerek sektör açısından önemli bir eşiği de aşmış oldu.

"Hedefimiz dünyanın ilk 20 çelik üreticisinden biri olmak"

Tosyalı’nın küresel başarılarının çok iyi planlanmış stratejik yatırımlara ve nitelikli çelik üretimine dayandığını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı olaraksürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek ekonomisini üç önemli öncelik olarak belirlemiş durumdayız. Bu stratejiyle Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığımız eko-verimlilik odaklı yatırımlarla sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Ülkemizin son yıllardaki en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi’ni büyük deprem felaketine rağmen tamamlayarak 2023 yılında üretime başladık. Bu tesisimiz, Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldırırken aynı zamanda katma değerli çelik ihracatına da önemli bir katkı sağlamaya başladı.Küresel bir çelik şirketi olarak bugüne kadarki başarılarımızın sürükleyici güçlerinden biri olan 5 etaplı Tosyalı Algérie üretim kompleksimizde 4. etap yatırımlarımızla birlikte sadece Akdeniz havzası ve Afrika’nın değil, dünyanın da en önemli ve stratejik entegre demir-çelik üretim merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yine Afrika’da stratejik bir adım olarak Libya’da da yatırımlara başladık. Türkiye, Cezayir, İspanya ve Libya’daki yatırımlarımızla küresel çelik üreticisi konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Tosyalı olarak son 5 yılda toplam yatırım tutarımız 6 milyar USD'nin üzerinde ve bunların büyük çoğunluğunu sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar oluşturuyor. Ar-Ge’ye, ileri teknolojiye, döngüsel üretime, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin de ana konularından biri olan verimliliğe odaklanarak daha az kaynak tüketerek, daha fazla üretim yapmaya yöneliyoruz. Madenden nihai ürüne kadar her şeyi Tosyalı ekosistemi içerisinde çözümleyen, tamamen bağımsız, bir o kadar da dinamik ve verimli yapımız sayesinde sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam ediyoruz. Böylece dünya sıralamasındaki hızlı ama aynı zamanda istikrarlı yükselişimizi sürdürüyoruz.2020–2024 yılları arasında küresel ham çelik üretimimizi %110 artırdık. Bu sayede, ilk 50 şirket arasına girerek Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 3. büyük çelik üreticisi konumuna ulaşmış bulunuyoruz. İlk 50 şirket arasında, dünya sıralamasında her yıl kesintisiz şekilde yükselen tek şirketiz. Sürekli ve sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor ve bu sayede üretim rakamımızla küresel ölçekte bir üst lige geçiş için çok güçlü bir adım attık. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde devam eden yatırımlarımızın üretime başlamasıyla dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz.” dedi.

Öz tüketiminin %50’ye yakınını GES’ten sağlayacak

Tosyalı her yıl sürekli ve sürdürülebilir büyümesine devam ederek 1.5-2 milyar dolar yatırım planı yaparken bunların tamamını sürdürülebilirlik odaklı projelere yönlendiriyor. Şirket bu kapsamda güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarına da devam ediyor. Tosyalı bir süre önce 1,2 GW kapasiteli dünyanın en büyük öz tüketim GES projelerinden biri için ilk adımı Osmaniye’de attı. Şirket güneş panellerini Osmaniye’de kendi üretiyor. İlk projeyle başlayarak bu panelleri sekiz farklı ildeki GES sahalarına kuracak olan Tosyalı, böylece öz tüketiminin %50’ye yakınını GES’ten sağlayacak. Şirket hidrojen uyumlu DRI tesisleri dışında üretimde hidrojen kullanımına dair farklı teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Sektöründe AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması raporlamasını fiili değerleri ile yapan ve ulaştığı bu düşük değerlerini müşterileri ile paylaşan ilk şirketlerden biri olan Tosyalı, uçtan uca sadece kendi hammaddeleriyle ürettiği ürünlerde ise ürün bazlı emisyonlarda rakiplerinden ve kabul değerlerden neredeyse %50 daha az karbon salımı gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı tüm yatırımlarının bir yansıması olarak sertifikalı yeşil çelik ürünlerinden oluşan Tosyalı V-Green markasını da müşterilerine sunarak dünyada öncü işlerden birine daha imza atmış bulunuyor.