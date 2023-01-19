SASA'nın 20 milyar dolarlık yol haritası

SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1. fazda; 2023-2026 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 2 milyon ton kapasiteli paraksilen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı, 2. fazda; 2025-2028 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri, 3. fazda ise 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli 2. faz aromatik ve paraksilen, 700 bin ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim tesisleri planlanıyor.

SASA, Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzaladı.

2026'nın ilk yarısında bitirilerek ciroya katkısı 1,2 milyar dolara ulaşması beklenen, yıllık 1 milyon ton kapasiteli propilen üretim tesisi ile Türkiye'nin ithalatı da önemli ölçüde aşağıya çekilmiş olacak.

Tekstil ülkesi Türkiye'de üretilmeyen ve yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton ithalatı yapılan propilenin 1 milyon ton üretimi ile ihtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanmış olacak.