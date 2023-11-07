Sasa'nın teşvik belgesi 40.6 milyar lira yükseltildi

Sasa Polyester, 4 Ocak 2021 tarihinde PTA ve polimer cips üretim tesisleri yatırımı konularında aldığı ve çeşitli tarihlerde güncellenen 26.57 milyar lira tutarındaki yatırım teşvik belgesinin 40.63 milyar liraya revize edildiğini duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, revizyonun diğer harcama ve inşaat harcama kalemlerinin arttırılması amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılan revizyon başvurusunun kabulü sonucunda dün güncellendiği ifade edildi.