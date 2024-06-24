Schmitz Cargobull, Türkiye’yi aks üretim merkezi yapacak

AYSEL YÜCEL / VREDEN

Almanya’nın önde gelen treyler üreticilerinden Schmitz Cargobull, Eylül ayında düzenlenecek Avrupa’nın en önemli ticari araç fuarı IAA 2024 öncesi global bir basın toplantısı düzenledi. Şirketin önemli üretim merkezlerinden birinin bulunduğu Almanya’nın Vreden şehrinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıda sorularımızı yanıtlayan Schmitz Cargobull Başkanı Andreas Schmitz, Türkiye’de aks üreteceklerini açıkladı.

Dünya çapında 6 bin çalışanıyla hizmet veren ve yıllık cirosu 2.5 milyar Euro’yu aşan Schmitz Cargobull, pandemiyle birlikte yükselişe geçen lojistik pazarının etkisiyle Türkiye’de son yıllarda rekor büyümeler elde etti. Şirket, 2023’te de bu pazarda satışlarını artırmaya devam etti. Türkiye pazarına 2 bin 47 adet tenteli treyler, bin 391 adet frigorifik treyler, 14 adet konteyner taşıyıcı treyler olmak üzere toplam 3 bin 452 adet treyler teslim etti. Bunlardan 1 bin 976 adedi Adapazarı’nda üretildi.

Adapazarı’nda yerlilik payı artacak

Türkiye’nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Schmitz Cargobull Başkanı Andreas Schmitz, hızlı büyüdükleri Türkiye’ye yönelik önemli projeleri olduğuna dikkat çekti. Şirket olarak kaliteye çok önem verdikleri için dışarıdan parça almak yerine Türkiye’de çeşitliliğini artırmak istediklerini belirten Andreas Schmitz, “Bunlardan biri aks üretimi. Schmitz Cargobull'un patenti ve üretimi tamamen kendine ait olan Rotos markalı aksları artık Türkiye'de üretilecek. Türkiye'ye teslim edilen tüm Schmitzler Rotos marka aks ile teslim edildi bugüne kadar. Ayrıca Türkiye'de üretilen akslar buradan dünyaya gönderilecek” diye konuştu.

Üretim kapasitesini katladı

Alman treyler şirketi, Adapazarı fabrikasını Ekim 2017 yılında açmıştı. Bu tesisin şirket için önemini vurgulayan Andreas Schmitz, “Kurulduğundan bu yana üretim kapasitesi sürekli yeni yatırımlarla artırılan Adapazarı tesisimiz, yıllık üretim kapasitesini son 3 yılda ardışık olarak hep ikiye katlandı” dedi. Adapazarı tesisi son yatırımlarla birlikte yıllık 4 bin 600 adet üretim kapasitesine ulaştı. Adapazarı fabrikasında sadece frigorifik ve tenteli treyler montajı yapılıyor. Adapazarı ya da diğer Schmitz Cargobull fabrikalarında üretilen araçların üretim-lojistik kaynağı hep aynı oluyor ve aynı parçalar kullanılır. Dolayısıyla Almanya, Litvanya, İngiltere, İspanya ya da Türkiye'de üretilen ürünler birebir aynı oluyor.

Sıfır emisyonlu treylerini tanıttı

Schmitz Cargobull, Almanya’nın Hannover şehrinde 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IAA Transportation 2024 fuarına "Performans Sunmak" sloganıyla katılıyor. Şirket, müşterilerinin filolarının performansını artırmak ve genel işletme maliyetlerini optimize etmek için kullanabilecekleri verimli nakliye çözümlerine odaklanırken, en yeni teknolojilerini de bu fuarda sergileyecek. Fuar öncesi Vreden’deki soğutuculu semi-treyler fabrikasında yeni ürünlerini uluslararası basına tanıtıldı. Bu araçlardan biri olan ve geleceğin frigorifik treyler çözümü olarak tanıtılan S.KOe COOL, sıfır emisyona sahip. Elektrik üretebilen akslar ve aracın tavanında solar paneller bulunuyor. Treylerde ayrıca yüksek voltajlı akü, 4,5 -18 saat kendi kendi enerjisini üretiyor ve 2 saatte şarj olabiliyor. Schmitz Cargobull EcoPack aerodinamik saklama kutusu sayesinde daha fazla yakıt tasarrufu ve daha fazla depolama alanı sağlıyor. S.CS X-TOUGH, S.BO PACE, S.BO EXPRESS basına tanıtılan diğer araçlar arasında yer aldı.