SDF Group’tan Bandırma’da dev yatırım

Avrupa’nın en köklü firmalarından SDF Group, ses getirecek önemli bir yatırıma daha imza atarak Bandırma’da Euro 5 emisyonlu FARMotion Motor Üretimine başladı.

Yerli traktörlerde kullanılan 55-125 HP arası, Euro 5 emisyon değerine sahip, 3 ve 4 silindirli FARMotion motorlar bu yatırımla beraber artık Türkiye’de üretilecek. Ayrıca bu yatırımla birlikte faaliyete geçecek olan yeni 6 silindirli FARMotion motorlarda ilk kez ve sadece Türkiye’de üretilecek. Türkiye’de toplam satış adedi 55.000 traktörü geçen ve her yıl büyümeyi başaran firma, pazarda Ocak-2024 aylık TUIK verilerine göre %23.5 Pazar payını gördü ve bu rakamla tarihi bir başarı göstermiş oldu.

"Üretim kapasitemizi arttırdık"

SDF Türkiye Ticari Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uzunköprü konuşmasında, “SDF Group ilk olarak 2013 yılında Türkiye’ye yatırım yapmaya başladı ve pazar payını ciddi anlamda büyüttü, sektörde son 3 yılda 2. Firma haline geldi. Yılda 13 bine yakın traktör satar durumdayız. Üretim kapasitemizi de aynı şekilde arttırdık. Türk çiftçisinin markaya olan inancı çok önemli. Same ve Deutz-Fahr traktörlerinin performansına, gücüne ve yakıtına inananların gönül verdiği bir markayız.

Bu anlamda biz onlara ne kazandırdığımıza bakıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bina 10 bin metrekare alan üzerine kurulu. FARMotion dediğimiz motor, sadece traktör için tasarlanmış, yakıtı son derece cimri ama güçte de son derece bonkör olan bir motor. Artık Türkiye’de Bandırma’da üretilecek. 3 silindir ve 4 silindirin yanında, Türkiye’de ilk defa 6 silindir motor üretilecek. Bu motorlar hem ihraç edilecek hem de Türkiye’deki traktörlerde kullanılacak. Çiftçiler artık markamızı çok iyi biliyor ve yakından takip ediyorlar. Markamıza inanıyorlar ve biz de bu inancın karşılığında daha iyi ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Yeni emisyonlu Euro 5 motorların genel itibariyle Türkiye’de üretimi 6 yıldır konuşuluyor ve biz bunu SDF Group olarak 11 ayda gerçekleştirdik ve şu an üretim başladı. Bugün itibariyle 800’ün üzerinde motor imal edildi ve traktörlerde kullanılmaya başladı. Hedefimiz motor üretiminde Türkiye’yi stratejik bir noktaya getirmek. Bu motorları Avrupa başta olmak üzere Amerika’ya ve dünyaya satacağız. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde böyle bir tesisi Türkiye’ye kazandırmak onur ve gurur verici,” dedi.