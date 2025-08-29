Seanop, marine Hamsi ve Lakerda ile pazara hazırlanıyor

Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren balıkçılık işletmeleri ile balık üretim çiftliklerinin işleme ve uzun süreli ürün saklama sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 10 milyon euro harcama ile kurulan Seanop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, yılda 3 bin ton su ürünleri işleme ve şoklama yapabilecek kapasitede inşa edildi. Günlük bin 200 ton depolama kapasitesine sahip işletmede, dakikada 45 adet somon işleme, saatte 5 ton hamsi boylama ve günlük 60 ton ürün şoklama yapılabilecek donanımda. Seanop, üç aylık süreçte başarılı çalışma dönemi ardından şimdi de 4,5 milyon lira ek bir yatırımla yeni ürünler için hazırlanmaya başladı.

Tüm ürünlerini Japonya’ya ihraç etti

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, tesisin iki aylık süreç içerisinde işlediği tüm ürünlerini Japonya pazarına ihraç ettiğini söyledi. Akbaş, Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 dönüm alana kurulan Seanop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisinin, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde Sinop TSO, İl Özel İdaresi, Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi ortaklığında meydana gelen bir proje olduğunu söyledi.

12 ay boyunca çalışacak kapasiteye ulaşacak.

Yaklaşık üç ay önce faaliyete geçen fabrikanın kısa sürede başarılı bir iş çıkardığını anlatan Başkan Salim Akbaş, şimdi de lakerda ve Marine Hamsi ile pazara girme hazırlığında olduğunu söyledi. Akbaş, “Bu sezon somon üzerine çalıştık. Başarılı da olduk. Eksiklerimizi tespit ettik. Makine ve personelin durumunu test ettik. Ve ürettiğimiz ürünlerin tamamını Japonya’ya gönderdik. Seneye hedefimiz daha büyütüyoruz. Avcı balıkçılık öncesinde Levrek ve Çupra işleme ve depolama ile ilgili de hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Fabrikayı 12 ay çalıştırma hedefimize 2026 yılında ulaşırız diye düşünüyoruz “ dedi.

Lakerda ve Marine Hamsi ile marketlerde olacak.

Bu arada fabrika da yeni bir üretim banttı daha oluşturduklarını anlatan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, şu ifadelere yer verdi:

“ Lakerda ve Marine Hamsi üzerine üretim planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde makinelerimiz teslim edilecek. Eylül ayında kabiliyetimizi ortaya koyacağız. Coğrafi İşaretli Palamut, Torik Lakerda Ürünlerimizi ve Sade, Soslu, Sarmısaklı, Zeytine sarılı çeşitleri ile Marine Hamsi Ürünlerimizi direkt tüketime hazır şekilde müşterimize sunacağız.

Bunun için ilk etapta 4,5 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. 3 ay içerisinde günlük 1 ton lakerda & marine ürün üretim kapasitesine ulaşmış olacağız. Makineleşmeden seri üretime geçeceğiz. Yani yine insan emeğine dayalı bir üretim olacak. Hedef pazarımız zincir marketler. Ön görüşmelerimizi yapıyoruz. Kalitemiz yüksek, fiyatımız piyasadaki ürünlerden yüzde 15 daha düşük olacak. Bu ürünlerde 250 gramlık ambalajlar halinde başlayıp Jumbo boy dediğimiz 5 kiloya kadar yapmayı planlıyoruz. Ama ilk etapta 250 gram maksimum 1 kiloluk paketlerle çıkacağız 5 kiloluk ürünleri lokanta restorana Yoğun tüketim yapan işletmeler için planlıyoruz