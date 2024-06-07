SEDAŞ'tan 64 proje için 650 milyon TL'lik yatırım

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,9 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Sakarya’daki yatırım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla enerji altyapısının güçlendirilmesi açısından stratejik konuma sahip Sakarya’nın kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için 2023 yılında dağıtım şebekesine 272 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, bu kapsamda bölgeye 93 yeni trafo tesis etti.

"2024 yılında Sakarya’da 64 farklı proje için yaklaşık 650 milyon lira yatırım planlıyoruz"

Yatırımlara hız kesmeden devam edileceğini belirten SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, "2024 yılında Sakarya’da 64 farklı proje için yaklaşık 650 milyon lira yatırım planlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte 85 yeni trafo tesisi devreye alınacak ve bölgenin elektrik altyapısı daha da güçlendirilecektir. Özellikle Serdivan, Adapazarı ve Geyve ilçelerinde elektrik dağıtım hatlarında yaşanılacak olası kesintilerin önüne geçmek ve modern bir çevre görünümü kazandırmak adına başlattığımız çalışmalar önemli adım olacaktır" diye konuştu.

Bin 15 orta gerilim ile 2 bin 22 alçak gerilim direği yenilenecek

SEDAŞ’ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle Sakarya’nın en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planlamasına ara vermeden devam ettiğinin altını çizen Odyakmaz, bir önceki yıla göre şikayet sayılarında yüzde 4 azalma yaşandığını, gerçekleştirdikleri yatırımlar ve planlanan bakım çalışmalarıyla, Sakarya bölgesinin altyapısını yenileyerek kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekti. SEDAŞ tarafından yıl sonuna kadar planlanan bakım bütçesinin yaklaşık 102 milyon TL olduğu ve kapsamlı saha faaliyetleri ile bin 15 orta gerilim, 2 bin 22 alçak gerilim direğinin yenileneceği açıklandı.

SEDAŞ büyük ölçekli projeler ile Serdivan Mehmet Karabaşoğlu Caddesi Alçak Gerilim-Orta Gerilim (AG-OG) yeraltı çalışması, Adapazarı Gazeller Mahallesi Alçak Gerilim-Orta Gerilim (AG-OG) yeraltı çalışması, Adapazarı Şeker Mahallesi Ak Sokak Yeraltı Projesi ve Geyve Melekşe Sokak şebeke yenileme ve trafo ilavesi ile bölgelerdeki elektrik altyapısını modernize etmeyi sürdürüyor.