Segmentify’a, Koç GSYF ve Sabancı Ventures’tan yatırım

Müşteri Etkileşimi Platformu (Customer Engagement Platform) Segmentify, çıktığı son yatırım turunda, Inventram’ın danışmanlığını yaptığı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Sabancı Ventures’tan yatırım alarak bugüne kadar aldığı yatırım miktarını 8 milyon dolara yükseltti.

Yatırım turunun devam ettiğini vurgulayan Segmentify’ın Kurucusu ve CEO’su Murat Soysal, ‘‘Globale açılmış bir Türk teknoloji firması olarak ülkemizin en güçlü şirketlerinden yatırım almış olmaktan dolayı gururluyuz. Bugüne kadar aldığımız yatırımları, müşterilerimizin cirolarını artıracak stratejileri en verimli şekilde hayata geçirmek üzere kullandık. Mevcut teknolojilerimizi ve ürün yelpazemizi geliştirmeyi hiç bırakmadık. Bugünden sonra da aynı amaçla ama daha güçlü bir şekilde hem Türkiye ve hem globaldeki büyüme yolculuğumuza devam edecek olmanın heyecanı içindeyiz’’ dedi.

40’tan fazla ülkede hizmet veren Segmentify müşteri portföyünü Türkiye’de hizmet verdiği markaların sayısını 3 kat artırdı. Aynı zamanda Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerindeki müşteri sayısını da 2 kat artırdığı açıklandı. Soysal: “Türkiye ve globalde çalıştığımız markaların ‘‘Büyüme Partneri’’ olarak konumlanıyoruz. Bu nedenle farklı sektör ve coğrafi bölgelerdeki e-ticaret dinamiklerini yakından takip ediyoruz. Uluslararası uzmanlarla inşa ettiğimiz Excellence Center’ın (Mükemmeliyet Merkezi) oluşturduğu stratejileri markaların ihtiyaçlarını çözecek ve fırsatları yeni satış ve ciroya dönüştürecek pratiklere çözümlere döküyoruz. Bu yaklaşımımız çalıştığımız markaları hem çeşitlilik hem de sayı olarak arttırma konusunda önemli bir etken.”

Soysal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Teknolojimizi güncel tutma ve hep daha iyisini yapma çabası içindeyiz. Bu hedefe yönelik olarak 2023 yılında kendi geliştirdiğimiz akıllı e-posta hizmetimizi de kullanıma sunduk. Yeni hizmetimiz ile sanal mağazalar eposta kampanyalarını Segmentify’ın yapay zeka teknolojisiyle entegre bir şekilde kullanabiliyor ve her bir müşteriye doğru zamanda o müşteriye özel olarak kişiselleştirilmiş olarak doğru içeriği ulaştırabiliyor. Bu sayede e-ticaret yolculuğunun farklı adımlarındaki müşterilere e-posta da dahil olmak üzere 10’un üzerinden kanaldan omni-channel ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulması mümkün oluyor.’’

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