Şekerbank'tan borçlanma ihracı başvurusu

Şekerbank ihraç tavanına ilişkin bildirimde bulundu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 28 Ocak 2025 tarihinde 350 milyon dolar ya da muadili Türk lirası veya yabancı para tutarına ihraç tavanına ilişkin Sermaya Piyasa Kurulu'na (SPK) başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, "28 Ocak 2025 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde; yurtdışında satılmak üzere, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranına ve vadeye sahip, toplamda azami 350.000.000 USD ve/veya muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarına kadar, sabit veya değişken faizli, çeşitli tertip veya vadelerde, bir veya birden fazla seferde yeşil, sürdürülebilir ve/veya sosyal tahvil ve/veya bono (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" denildi.