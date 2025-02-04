THY'den kar yağışı önlemi: Seferler iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) beklenen kar yağışı sebeiyle Çarşamba ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.