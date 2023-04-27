Sektörü dijitalleştiren Menücebimde, tüm işletmeleri cebe sığdırdı

Esra Özarfat

BURSA - Menejer Bilgisayar Genel Müdürü İbrahim Özcan sağladıkları e-adisyon altyapısıyla hizmet sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını söyledi. Dijital veri, QR kod gibi alanlarda 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Özcan, 2018 yılından itibaren geliştirdikleri karekod uygulamasını da Bursa’daki bazı fabrikaların sosyal tesislerinde kullanmaya başladıklarını söyledi. Pandemi döneminde dijital menü sisteminin yaygınlaştığına işaret eden İbrahim Özcan, Özdilek ile masadan sipariş özelliğiyle birlikte 2020 eylülünden beri çalışmaya başladıklarını, geçen yıl da Özdilek’in Türkiye genelindeki tüm restoranlarında kullanmaya başladıklarını aktardı. Menülerin sürekli güncel tutulabilmesinin, farklı dil seçeneğinin ve masadan sipariş özelliğinin dijital menülerin en çok rağbet gören avantajlarından bir olduğuna değinen Özcan, “Aynı zamanda işletmeleri finansal olarak destekleyen bir model.

Halihazırda Bursa ağırlıklı olmak üzere 300’ü aşkın noktada yer alıyoruz. Ancak İstanbul’da Van’da da varız, Sinop’ta, Konya’da da varız” dedi. Tarım Bakanlığı tebliğine göre toplu yemek yenen yerlerde menü bulunması, ürünlerin fiyatının yanı sıra içeriğinin ve alerjen uyarılarının da belirtilmesi gerektiğine dikkati çeken İbrahim Özcan, tüm bunları dijital olarak yapmanın kolaylığına işaret etti. Özcan, “2020 yılından bu yana sistemde 300 menü, 9 milyon tıklanma var. 92 bin ürün tanımlı. 23 bin masadan sipariş verilmiş. Tüm bu bilgileri derleyerek işletmelerin içeriği daha dolu menüler yapmalarını sağlayabiliyoruz. 2 ay önce de bu girişimimizi “Menücebimde” uygulaması ile taçlandırdık” diye konuştu.

Dijital menüde liderlik hedefliyor

Menücebimde ile tüm bu özellikleri tek uygulama altında topladıklarına değinen Özcan, uygulamaya girildiğinde en yakın konumdaki mekanlardan başlamak üzere kategoriler bazında işletmelerin bütün menülerinin görülebildiğini anlattı.

İşletmelerin menülerinin herkese açık olduğu ve fiyatların görülebildiği bir ortamda açık rekabetin olduğunu ifade eden İbrahim Özcan, “Bu sayede tüketiciler bir mekana gitmeden önce menüsünü ve fiyatlarını görme şansına sahip oluyor. Kullanıcı olarak şu anda binin üzerinde indiren var. Ağırlıklı olarak işletmeler tercih ediyor. Önümüzdeki süreçte eklenecek bir cüzdan hesabı ile siparişler üzerinden indirimler yapılabilecek. Mesajlaşma, alışveriş, finans gibi birbirinden farklı hizmetlerin tek bir uygulama üzerinden yapılabilmesini sağlayan superapp gibi bir modelle cüzdan sistemi eklemek için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca işletmelere paket sipariş hizmeti sunabilecekleri altyapıyı da kuruyoruz” bilgisini verdi. İşletmeleri baskı maliyetlerinden kurtararak ithalatı önlediklerini, aynı zamanda kağıt tüketimini azaltarak karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağladıklarını kaydeden Özcan, “Uygulamayı yaygınlaştırıp Türkiye’nin lider dijital menü platformu olmayı hedefliyoruz. Hizmet sektörünün fiyatları takip edebileceği bir platform haline gelmeyi öngörüyoruz” dedi.