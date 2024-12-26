ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yıllık 500 bin metreküplük üretim hacmiyle hazır beton sektörünün güçlü oyuncularından olan Selka Hazır Beton, yeni yatırımlarla üretim teknolojisi ve kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı. Bu yılın son çeyreğinde Kütahya’da Avrupa standartlarını benimseyen ikinci hazır beton tesisini kuran firma, taş ocağı yatırımını da kısa sürede devreye almayı planlıyor.

Hazır beton sektöründe 30 yılı aşan tecrübesi ve yıllık 500 bin metreküp üretim kapasitesiyle öne çıkan Selka Hazır Beton, yatırım atağına kalktı. Yüzde 100 yerli sermaye ile Türkiye’nin özel sektördeki ilk üç boyutlu beton yazıcı yatırımını hayata geçiren firma, Eskişehir, Kütahya ve Çukurhisar’daki tesislerine ek olarak bu yılın son çeyreğinde Kütahya’da ileri teknolojiye sahip ikinci hazır beton tesisini devreye aldı. Ayrıca Kütahya’daki taş ocağı yatırımını da hizmete almak için gün sayan şirket, inşaat sektörüne alternatif çözümler sunarak sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Selka, İznik’te 6 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımını yılsonuna kadar tamamlayarak sürdürülebilirlik hedeflerini de desteklemeyi amaçlıyor.

Uzun vadede hedef global pazarda söz sahibi olmak

Hayata geçirdikleri üç boyutlu beton yazıcı teknolojisinin, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve maliyet açısından avantajlı olduğunu vurgulayan Selka Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Kaya, "Bu yazıcı sayesinde geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek inşaat ve mimari tasarımları maksimum uyumla hayata geçiriyoruz. İlk etapta bir bina oluşturmak yerine, binaların estetik anlamda değer kazanmasını sağlayacak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Pazara estetik özelliklere sahip yapı tamamlayıcısı bir yan ürün sunmayı planlıyoruz. Bu teknolojiyle küçük evler, barınaklar, köprüler, parklar ve hatta sanat objeleri üretmek mümkün " diye konuştu. Yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da bu teknolojiyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Kaya, "Üç boyutlu beton yazıcı teknolojisi sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük bir potansiyele sahip. Amacımız, bu teknolojiyi kullanarak global pazarda da söz sahibi olmak" dedi.

“Üç boyutlu beton yazıcı hammaddesinde dışa bağımlılığı sona erdirdik”

Üç boyutlu beton yazıcılar için gereken hammaddeyi ithal etmek yerine kendi reçetelerini geliştirerek dışa bağımlılığı azalttıklarını açıklayan Kaya, “Akademi ve sanayi iş birliğiyle ülke şartlarına ve iklim koşullarına uygun bir reçete geliştirerek hammaddemizi yerli imkanlarla üretmeye başladık. Daha önce ithal ettiğimiz bu hammaddenin üretimini artık tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi. Yeni geliştirilen reçetenin sunduğu avantajlara da değinen Kaya, hammadde maliyetlerinde yüzde 15 oranında tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.