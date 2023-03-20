Senal: Demir ve çelikte terminler uzadı, zam beklentisi oluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da iki farklı loksayonda hizmet veren Mertse, makine parkurunu güçlendirmeye devam ederken birçok sektöre de dokunuyor. Geçen yıla oranla büyümelerini sürdürdüklerini belirten Mertse Genel Müdürü Süleyman Senal, “Hassas borular, sanayi boruları, dikdörtgen ve kare profiller, özel kesitli profiller, yapı profilleri, su ve gaz boruları, kazan boruları, doğalgaz boruları, iskele boruları, NPI, NPU, HEA, HEB, Silme, Lama, Köşebent, T Demiri, Siyah, Dkp, Hrp, Galveniz, Baklavalı, Baskılı, Levha sac çeşitleri Hasır Çit satışının yanında CNC profil ebatlama ve kesimi, CNC abkant büküm, CNC makas kesim, CNC plazma kesim, CNC optik kesim, CNC lazer kesim makinaları ile sac kesimi ve bükümü yapıyoruz. Dolayısı ile birçok sektöre hizmet ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

“Arz-talep farkı oluştu”

Şu anda Türkiye’de çelik ithalatı konusunda ilave vergi uygulandığını hatırlatan Süleyman Senal, “Türkiye’deki üreticiler hammadde konusunda iç piyasaya yönelmiş durumda ama deprem ile birlikte hammadde konusunda önemli bir arz eksiği oluşmaya başladı. Fiyatlara zam geleceği öngörülüyor. Deprem bölgesindeki bazı üreticiler halen ya üretime başlamadı ya da çok düşük kapasite ile çalışıyor. Deprem nedeniyle kullandığımız hammaddelere olan talep normalin üzerine çıktı. Bu da arz-talep dengesinde fark oluşturmaya başladı. Dünyada çelik konusunda sorun yok ama Türkiye’de bazı sıkıntılar var. Bu süreçte iç piyasadaki talebin karşılanabilmesi adına ilave vergilerin en azından belli dönemde kaldırılması gerekiyor. Bir de deprem bölgesine yapılacak işler için öncelik verildiğinden dolayı piyasada terminler de çok fazla uzadı. Fiyatlar yükseliş trendine girdi. Bunları engellemek adına adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.

“Makine ve GES yatırımı yapacağız”

Toplamda 17 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 23 bin metrekarelik alan ve iki lokasyonda faaliyetlerine devam ettiklerini hatırlatan Senal, “Fiziki olarak büyümek için yerimiz kalmadı. KOBİ OSB için talep veren firmalardan birisiyiz. Eğer orası olursa o bölgeye yatırım yapabiliriz. Mevcut makine parkurumuza ilave olarak 2 yeni makine almak için de görüşmelerimiz sürüyor. Bir de çatılarımıza GES kurmak için çalışmalara başladık. Tamamlayınca ihtiyacımızın yüzde 60-65’ini oradan karşılayacağız. Onun haricinde 2023’te mevcut durumumuzu korumak önceliğimiz olacak. 3 aylık kapasitemiz şu anda dolu yeni siparişler de gelmeye devam ediyor. Marmara ve Ege bölgesine ürün tedarik ettiğimiz gibi ince profiller konusunda da ihracatçı konumundayız. Şu anda Makedonya’ya ürün gönderiyoruz. Sırbistan, Romanya ve Arnavutluk ile de görüşmelerimiz sürüyor. Uzun vadede bir üretim hattı ve Ar-Ge birimi kurup tamamen ihracata odaklanmayı planlıyoruz ama buna adım adım gideceğiz” ifadelerini kullandı.