Sephora’dan yeni imaj kampanyası

Sephora, “We belong to something beautiful” isimli yeni marka konumlamasını, lokal kampanya filminin marka yüzleri Merve Dizdar, Enis Arıkan, Bige Önal, Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız ve Nebahat Çehre’nin katıldığı bir lansman ile tanıttı. Frankie İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte sahne alan Süper Star Ajda Pekkan şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Güzellik perakende markası Sephora, Mart ayı itibarıyla hizmet verdiği 35 pazarda ilk kez tek bir marka konumlaması sahiplendi.

"Güzelliğin her halini kutlayan bir marka olduk"

Sephora Genel Müdürü Berrin Beksaç Özduman, etkinlikte yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Sephora olarak, her zaman farklılıklarımızdan beslenen ve güzelliğin her halini kutlayan bir marka olduk. Bizler, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve değerli hissettiği bir alan sunma amacıyla hareket eden büyük bir güzellik topluluğuyuz. Güzelliğin kapsayıcı ve kucaklayıcı yolculuğunu paylaştığımız yeni kampanya filmimizi Türkiye’nin en sevilen, beğenilen ve başarılı isimlerinden oluşan harika bir ekip ile gerçekleştirdik.”

‘Birlikte Güzeliz’ mottosuyla hazırlanan kampanya filminde rol alan Merve Dizdar, Bige Önal, Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Enis Arıkan ve beyazperdenin yıldızı Nebahat Çehre sahneye çıkarak kampanya çekiminde yaşadıkları anları ve Sephora hakkındaki düşüncelerini anlattılar. Süper Star Ajda Pekkan ise geceye şarkılarıyla damga vurdu.