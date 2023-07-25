"Serveti korumanın tek yolu daha fazlasını yaratmak"

Yabancılara yatırım yoluyla vatandaşlık alma hizmeti veren Henley & Partners'ın Başkanı Chris Kalin, bu sektörü kurmasıyla tanınıyor ve dünyada 'Pasaport Kralı' lakabı ile biliniyor.

Henley & Partners, 1990'ların sonunda işe başladığında az bilinen bir varlık yönetimi ve göçmenlik şirketiydi. Daha sonra vatandaşlık veya ikamet programları aracılığıyla onlarca hükümete yaklaşık 12 milyar dolarlık doğrudan yatırım toplamalarında yardımcı oldu. Ayrıca, yüzlerce multimilyonere, uygun bir pasaportu nereden ve nasıl satın alacakları konusunda rehberlik etti.

Kalin aynı zamanda sistematik ticaret taktikleri konusunda uzmanlaşmış bir yatırım şirketi olan Arnova Capital'in kurucu ortağı konumunda. Kalin, Arnova Capital atracılığı ile finansal piyasalaarda yaptığı işlemlerden yüzde 2 binin üzerinde getiri elde etti.

Arnova'da en az 100 milyon dolar yatırımı bulunan Kalin, diğer yatırımcıların dışarıdaki para yöneticilerine daha fazla güvenmesini sağlayan son piyasa türbülansının bir sonucu olarak artık doğrudan kendi servetini yönetmeye odaklanıyor.

"Yatırım yoluyla vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners'ın başkanı Kalin, Bloomberg'e verdiği röportajda, "Her zaman serveti korumanın tek yolunun daha fazlasını yaratmak olduğunu düşünmüşümdür. En iyi taktiklerden biri fırsatları takip etmeye devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Kalin, 2003 yılında daha önce algoritmik ticaret taktikleri için bilgisayar yazılımı geliştirmiş olan İsveçli Pendo Lofgren ile, ileride Arnova'ya dönüşecek olan şirketi kurdu.

Kalin ilk başta 1 milyon dolardan daha az yatırım yaptı, ancak zamanla o ve şirketin baş yatırım sorumlusu 47 yaşındaki Lofgren daha fazlasını ekledi. Son yıllarda ikili, piyasalardaki aşırı iyimserlik veya kötümserlikten yararlanmak amacıyla sistematik prosedürlerinin dışında ek yatırımlar yaptı.

Buna, salgın nedeniyle petrol fiyatları düştüğünde fosil yakıt şirketlerine ve geçen yıl büyüme endişeleri nedeniyle Güney Koreli e-ticaret devinin hisseleri düştüğünde Coupang Inc. şirketine önemli yatırımlar yapmak da dahil.

Şirket şu anda öncelikle aralarında Kalın'ın da bulunduğu bir dizi varlıklı aile ve birey için fon yönetiyor olsa da, son iki yılda diğer yatırımcıların Arnova'nın özel tekniklerine erişmesine olanak tanıyan fonlara benzer iki ürün tanıttı. Bu yıl, tipik sistematik ticaret yöntemlerinin dışında aykırı bahislere odaklanan üçüncü bir ürüne başladı.