Seslendirme sektörünün kabloları Bursalı Feby’den

Esra Özarfat

BURSA - Ağırlıklı otomotiv endüstrisine kablo üretimi yapan Ülkü Kablo, Feby markasıyla da profesyonel seslendirme kabloları pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Stadyum, konferans salonu, konser alanları projelerinin ses sistemlerinin kablolarında yerli üretici olarak öne çıktıklarını belirten Ülkü Kablo Satış ve Pazarlama Müdürü Berk Büyükyanbolu, “Feby markasıyla hem ihracatta, hem de profesyonel seslendirme kabloları pazarında yer alıyoruz.

Bu alanda faaliyet gösteren ana oyuncuların stadyum, konferans salonu, konser alanları gibi projelerinin kablo tedarikini sağlıyoruz. Seslendirme alanında kullanılan kablolar yüksek esnek özellikli yalıtkan ve oksijensiz tavlı, bükülü bakıra sahip daha katma değerli ve prosesi zor olan özel kablolardır. Ar-Ge birimimizde mikrofon kablosu üzerinde yaptığımız geliştirmelerle bu alanda yapılan ithalatı da azaltma yoluna gittik” dedi.

Bir diğer ürün gamının patlayıcıların yoğun kullanıldığı madencilik sektörü olduğunu belirten Berk Büyükyanbolu, ateşleme kabloları alanında da uzmanlaştıklarını kaydetti. Madencilik sektöründe yoğun bir kablo tüketimi olduğuna işaret eden Büyükyanbolu, yalın üretime sahip bir ürün gamı olmasına rağmen uzun metrajlarda üretim yaptıklarını, cirolarının büyük kısmını patlayıcılara yönelik yaptıkları üretimden elde ettiklerini söyledi.

Data kabloları da üretecek

Kablo üretimi yaptıkları bir diğer önemli alanın otomotiv olduğunu vurgulayan Berk Büyükyanbolu, “Otomotivde kablo gruplama işi yapan firmalarla partnerlik yapıyoruz. Ayrıca elektronik, beyaz eşya, iş makineleri gibi pek çok alana sektöre makaralar halinde kablo temin ediyoruz. 3 ana grupta uzmanlaştık. Aylık 40 ton bakır tüketimimiz var. Otomotivdeki dönüşümü ve bu alanda yapılan fuarları takip ediyoruz. Şu anda elektrikli araç şarj kabloları ithal ediliyor. Ama artık Türkiye’de de üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Biz de bu alanda yenilikleri takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatı artırmaya ve yeni pazarlara ulaşmaya odaklanacağız” diye konuştu.

Bursa’daki tesislerinde 2 bin 500 metrekare toplam alanda 26 çalışan ile üretim yaptıklarını anlatan Büyükyanbolu, geçen yıl yeni bir ürün gamı olarak makineler gibi hareketli alanlarda kullanılan poliüretan kablo üretimine başladıklarını, bu alanda makine ve personel yatırımı yaptıklarını duyurdu.

Berk Büyükyanbolu, bu yıl da data kabloları üretimine başlayacaklarını da dile getirerek, “Üretim prosesi farklı olduğu için özel makine yatırımı yaptık. Data kablolarını yüzde 100 bakırdan üretmek için çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle ihracat pazarlarında talep gören, katma değerli bir ürün. Bu yıl ayrıca farklı kablo çeşitleriyle ürün gamımızı geliştireceğiz” değerlendirmesini yaptı. Büyükyanbolu, sektörlerden gelen taleplere göre yanmazlık, tutuşmazlık gibi özellikli kablo üretimi de yaptıklarını söyledi.