Setur Marinaları, 53'ncü Deniz Kuvvetleri Kupası'nda genç yelkencileri destekliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Setur Marinaları, Ocean Globe Race'te Türkiye'yi temsil eden ve dünyayı turlayan "en genç Türkler" ünvanını kazanan Ezgim Mıstıkoğlu ve Derin Deniz Bınaroğlu'nu, 53'ncü Deniz Kuvvetleri Kupası'nda destekleyecek.

53. Deniz Kuvvetleri Kupası, 13-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Kalamış Marina'dan başlayan yarış Göcek'te sona erecek.

Setur Marinaları, bu girişimle genç yelkencilere destek olurken, yelken sporunu ve denizcilik eğitimini teşvik etmeyi misyon ediniyor.

Açıklamada, "Ezgim Mıstıkoğlu, Derin Deniz Bınaroğlu ve tüm yarışçıları tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Gelecek yıllarda da deniz ve spor odaklı etkinliklere destek sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.