SHERP özel arazi aracı, Bursalı oldu

Esra Özarfat

BURSA - Coğrafyası, gelişmiş endüstrisi ve pazarlara yakınlığı nedeniyle Türkiye’yi bir üretim üssü olarak seçtiklerini belirten Orso Off Road Solutions Türkiye Genel Müdürü Erman Ersöz, “Gemlik Serbest Bölge’de 4 bin metrekarelik tesiste üretime başladık. İlk etapta günde bir, ayda 20 araç üretim kapasitesine sahibiz. İkinci hat çalışmalarımız da başladı. Hedefimiz 5 yıl içinde yılda bin araç üretme kapasitesine ulaşmak. Ayrıca araç haricinde bir de römork üretme planımız var. İlk araç üretimden çıktı, testleri yapılıyor. İç giydirmelerinden sonra satışa sunacağız. Halihazırda standart bir model ve müşteri isteklerine göre 15 opsiyon bulunuyor” dedi.

Ukraynalı SHERP’in yerlileştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersöz, “Şu anda know how Ukrayna’dan geliyor. Yüzde 90-95 oranında yurt dışından tedarik sağlıyoruz. Ancak kısa sürede yerlileştirmek için harekete geçtik. Geçen yıl kasım ayında burada üretime tam anlamıyla başlandı. Şu anda yerli tedarikçilerle görüşüyoruz. Önceliğimiz lokalizasyon çalışması ile aracı yerlileştirmek” diye konuştu.

Hem karada hem suda gidiyor

Araç ile ilgili de bilgiler veren Erman Ersöz, zorlu arazi koşullarında kara, dağ, orman ve suda gidebilen aracın 35 derecelik eğime kadar tırmanabildiğini, saatte 5 ila 8 litre yakıt tüketimi bulunduğunu, 65 saate kadar dolu yakıt depoları ile gidebilen aracın 40 kilometre hıza ulaşabildiğini anlattı. Ersöz şunları söyledi: “Özelliklerden bir tanesi de araçta direksiyon olmaması. Tasarlanan araca 4 ila 9 kişi binebiliyor ve de bin 200 kilograma kadar yük taşıyabiliyor, römork eklenebiliyor. Aracın tekerlekleri yedek yakıt deposu olarak kullanılıyor. Özelliklerinden bir tanesi de yüzebiliyor olması. Lastikleri palet görevi görüyor. Araç AFAD gibi kurumların arama kurtarma çalışmalarında, orman yangın söndürme çalışmalarında, insani yardım faaliyetlerinde, madencilik, yakıt, gaz, elektrik nakil hatları ile rüzgar güllerinin bakımları gibi ulaşımın zor olduğu, çamur, bataklık, su gibi zorlu arazi koşullarının bulunduğu alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.”

Aracın içinde acil durumlar için tamir kitleri de bulunduğunu anlatan Ersöz, Türkiye de bir büyükşehir belediyesinin özel görevlerde kullanmak üzere aracı aldığını duyurdu. Aracını su ve arazi testlerini de Gemlik’te yaptıklarını kaydeden Erman Ersöz, aracın Kuzey Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya satıldığını, nisan sonunda da aracın Türkiye lansman ve sunumunun yapılacağı bilgisini verdi.