Simit Sarayı ‘Cup Serisi’ni tanıttı

Geniş ürün yelpazesiyle misafirlerine farklı tatlar sunan Simit Sarayı, menüsüne yepyeni lezzetlerden oluşan Cup Serisi’ni ekledi. Pratik sunumları ile dikkat çeken yeni seri, tatlı keyiflerinden sağlıklı alternatiflere kadar uzanan seçenekleriyle öne çıkıyor.

Cup Serisi’nin en gözde tatlarından Lotus Cup Pasta, karamelize bisküvi lezzetini hafif kremasıyla buluştururken, Tiramisu Cup kahve ve mascarpone uyumuyla klasik bir İtalyan dokunuşu sunuyor. Çikolata severler için hazırlanan Profiterol Cup ise, yoğun çikolata sosu ve yumuşacık dokusuyla günün her anında mutluluk veren bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Serinin hafif ve dengeli alternatifi olan meyveli yoğurtlu parfe de yoğurt ve taze meyve ikilisinin lezzetli uyumundan doğan ferah yapısıyla göze çarpıyor. Kahvaltıda ya da öğle aralarında sağlıklı bir seçenek arayanların tercih edebileceği parfe, besleyici bir lezzet arayışına pratik bir yanıt veriyor.

Simit Sarayı Cup Serisi, gün içinde tatlı bir mola vermek ve hafif bir seçim yapmak isteyen herkes için tüm Simit Sarayı mağazalarında yerini aldı.