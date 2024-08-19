Simit Sarayı yeni mağazasını Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda açtı

Türkiye ve dünyada lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Simit Sarayı, her damak zevkine hitap eden ürünlerini daha fazla insana ulaştırmak üzere çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan, yıllık 9 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndaki yeni mağazası ile Simit Sarayı, ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Günün her saatinde fırından yeni çıkmış simitlerden tatlılara, kahvaltıdan kruvasanlara, taptaze sandviçlerden pizzalara kadar geniş ürün yelpazesi sunan Simit Sarayı, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın en çok tercih edilen adresi oldu. Kalite, tazelik ve lezzetten ödün vermeyen Simit Sarayı; mermer kek, pasta, salata, kasa önü ürünler ve vegan Japones kurabiyeleri gibi sıklıkla tercih edilen alternatif lezzetleri de yeni mağazasında misafirlerine sunuyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın uğrak noktası olacak

Yenilikçi ve inovatif bakış açısıyla yatırımlarına devam eden Simit Sarayı; kalite, tazelik ve lezzetten ödün vermeden yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor. Tarsus’taki yeni havalimanı mağazasında günün her saatinde hizmet verecek olan Simit Sarayı; 11 Ağustos'ta hizmete giren ve ilk gününde 11 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yapan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın uğrak noktası olacak.