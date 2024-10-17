Sipay ve Multi Level Group’tan stratejik iş birliği

Fintek şirketi Sipay, yurt dışında ses getiren çalışmalarını sürdürüyor. Sipay, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde 17 ülkede faaliyet gösteren, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 40 milyar dolarlık bir dev olan Multi Level Group (MLG) ile stratejik iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesine özel tasarlanmış bölgenin en geniş kapsamlı gömülü finans ve ödemeler platformu projesi için çalışmalar başlayacak.

Multi Level Group’un tüm projeleri için teknoloji altyapısı sağlanacak

Yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile 50 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan GCC bölgesinde fintek çözümlerine olan talep hızla artıyor. Sipay ile Multi Level Group arasındaki bu stratejik ortaklık, bölgedeki işletmelere yenilikçi finansal hizmetler sunarak, büyüyen talebe yanıt vermeyi amaçlıyor. Proje, Mısır'ın toplu taşıma ağı ve Mısır Ulusal Ödeme Sistemi’nin yanı sıra bölgedeki küçük ve orta ölçekli bankaların dijital dönüşümünü destekleyerek başlayacak. Daha sonra iş birliği kapsamında Multi Level Group’un tüm projeleri için de teknoloji altyapısı sağlanacak.

Sipahioğlu: “Finansal hizmetleri demokratikleştirme yolunda önemli bir adım”

Sipay’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Multi Level Group ile hayata geçirdiğimiz iş ortaklığımız, finansal hizmetleri demokratikleştirme misyonumuzda önemli bir adım. Teknolojik uzmanlığımızı Multi Level Group'un bölgesel pazara ilişkin derin tecrübesiyle birleştirerek, Körfez İşbirliği Konseyi genelindeki işletmelere fayda sağlayan kesintisiz ve verimli bir finansal ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu ortaklık, Sipay'in ana pazarının dışında da öncü teknolojimizi kullanarak genişleme stratejimizin önemli bir parçasıdır.”

Al Sayegh: “Birlikte işletmeleri ve GCC’deki ticaret ilişkilerini güçlendireceğiz”

Multi Level Group CEO'su Abdul Jabbar Al Sayegh de "Bu çığır açan girişimde Sipay ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu iş birliği, bölgesel ekonomiyi geliştirme ve yerel işletmeleri yenilikçi finansal çözümlerle destekleme taahhüdümüzü yansıtıyor. Birlikte, yalnızca işletmeleri güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi bölgesindeki ticaret ilişkilerini de güçlendiren bir platform yaratacağız.”