BMC yeni nesil çevre dostu otobüsü Procity+ 12 m EV ile ödüle layık görüldü

Türkiye’nin ticari araç ve savunma sanayi alanındaki köklü ve öncü sanayi kuruluşlarından BMC, yeni ticari araçlarıyla dünyanın dört bir yanında dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Şehir içi yolcu taşımacılığında ilklerin markası BMC, 16-18 Ekim tarihleri arasında Polonya’nın Kielce kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Toplu Taşıma Fuarı TRANSEXPO’da ileri teknolojiyle donatılmış yeni nesil PROCITY+ 12 M Elektrikli ve PROCITY 12 M Dizel otobüslerini sergiledi.

Tasarımıyla Fark Yaratan Otobüs ödülü Procity + 12m EV’nin oldu

BMC yeni nesil çevre dostu otobüsü Procity + 12m EV ile fuarda birçok global rakibini geride bırakarak Tasarımıyla Fark Yaratan Otobüs ödülüne layık görüldü. BMC’nin ASELSAN ile geliştirerek ürettiği PROCITY +12M EV, tavanına monte edilmiş pantograf hızlı şarj sistemi ile 8 -12 dakika gibi kısa mola süresinde, sürücü tarafından herhangi bir şey yapılmasına gerek duymadan kendi kendini şarj edebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 111,6 kWH’lik LTO batarya ile 80 km menzile ulaşabilen PROCITY +12M EV, şehir içi ulaşımda pratik ve hızlı şarj özellikleriyle kısa molalar ile 24 saate kadar kesintisiz hizmet sunabiliyor. PROCITY + 12M EV, ileri teknolojisi, elektrikli çekiş sistemi ve sıfır karbon emisyonuyla yolcularına konforlu ve çevreci ulaşım imkanı sağlıyor.

Yarım asrı aşan deneyimi ile mobilite, sürdürülebilirlik ve verimliliği yeniden tanımlayan BMC’nin son teknoloji otobüsleri, fuarda ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken BMC fuarda en iyi stant ödülüne de layık görüldü.

BMC, 8,5 metre, 9 metre, 10 metre, 12 metre ve 18 metrelik uzunluklarda, solo veya körüklü olarak sunulan dizel, CNG ve elektrikli otobüsleri ile şehirlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri müşterilerine sunuyor.

Transexpo fuar otobüsleri

PROCITY+ 12 M EV

BMC’nin ASELSAN ile birlikte geliştirdiği PROCITY +12M EV, tavanına monte edilen pantograf hızlı şarj sistemi sayesinde, 8-12 dakikalık kısa molalarla kendi kendini şarj edebiliyor. 111,6 kWh’lik LTO bataryası ile 80 km menzil sunan PROCITY + 12M EV, şehir içi ulaşımda pratik ve hızlı şarj olanakları ile 24 saate kadar kesintisiz hizmet sağlıyor. Sıfır karbon emisyonu ile çevreci ulaşım imkanı sunan bu model, yolcularına konforlu bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

PROCITY 12 M DİZEL

109 yolcu kapasitesine sahip PROCITY 12 M Dizel, çağdaş ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Tam alçak taban özelliği, iniş ve binişlerde kolaylık sağlarken, iç tasarımı yolculara ferah ve konforlu bir hareket alanı sunuyor. Çevre dostu Euro 6 motoru ile büyük şehirlerin hava kirliliği sorununa çözüm getiren PROCITY 12 M Dizel, kullanıcıların tüm taleplerini karşılayacak özelliklerle donatılmıştır.