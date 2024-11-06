Sipay’liler Findeks kredi notunu tek tıkla öğrenecek!

Fintek sektörünün lider oyuncularından Sipay, Türkiye’de yine bir ilke imza attı. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından geliştirilen, bireylerin kredi geçmişine dayalı olarak finansal durumlarını değerlendiren Findeks Kredi Notlu Risk Raporu’na artık Sipay uygulaması üzerinden tek tıkla ulaşılabilecek. Hesap yükseltme yapmış Sipay kullanıcılarına ücretsiz sunulacak bu özellik sayesinde kullanıcılar; kredi notunu, kaç adet kredili ürüne sahip olduğunu ve bunların çeşitlerini, tüm bankalardaki kredili ürünlerinin toplam limit ve borç bilgilerini, kredili ürünlerinin geçmiş ödeme performansını ve kredili ürünlerinin açık/kapalı olduğu bilgisini öğrenebilecek. Kullanıcılar ayrıca Risk Raporu’na da erişim sağlayarak; bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının her birinin borç, limit, açılış kapanış bilgilerini tek bir alanda görebilecek ve ödeme alışkanlıklarını takip edebilecek.

Sipay’den e-para sektöründe bir ilk

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay CEO’su Semih Muşabak, Sipay olarak kullanıcı deneyimini iyileştirme ve yenilikçi hizmetler sunma konusunda sektöre öncülük etmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Türkiye'deki e-para şirketleri arasında ilk defa Findeks sorgulama özelliğini kullanıcılarımıza sunarak sektörde bir ilke imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Kullanıcılarımızın tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamaları hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Sipay kullanıcılarının uygulama üzerinden Findeks notuna erişebilmesine ilişkin bir değerlendirme yapan Kredi Kayıt Bürosu Ürün Yönetimi, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Serkan Siyasal ise “Dijitalleşme artık finans ve bankacılık alanlarının ana gündem maddesi haline gelmiş durumda. Bu alandaki yatırımlar hızla genişliyor ve çeşitleniyor. Finansal teknolojiler dünyasında gelişen yeni iş modellerinin daha etkili olması için uygulamaların entegrasyonu çok büyük bir önem taşıyor. 10 yıldır hem bireylere hem de kurumlara hizmet sunan

Findeks uygulaması sayesinde finansal teknoloji ekosisteminde yer alan firmalara da müşterilerine sundukları hizmetlerde kolaylık ve hız kazandırıyor. Bunun yanı sıra insanların kendi finansal yaklaşımlarını oluşturup yönetebilmeleri ve finansal okuryazarlık konusunda gelişmeleri için de önemli bir katma değer üretiyoruz. Bu bakımdan Fintek dünyasının önde gelen firmalarından Sipay ile yapılan bu iş birliğinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her iki taraf ve kullanıcılar açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.