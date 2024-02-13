Sirena Marine, yeni modeli Sirena 48 Hibrit’i tanıttı

Tekne üreticisi Sirena Marine, Bursa Orhangazi’de 150 dönümlük bir alana yayılmış entegre tesiste binin üzerinde çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Seri üretim yapan Sirena Marine, yeni modellerini piyasaya sürmeyi sürdürüyor.

Türkiye’de yat üretimi kapsamında tek Ar-Ge Merkezi olarak öne çıkan markanın Bursa Orhangazi’deki tesisinin yanı sıra Tuzla Tersanesi içinde bir hangarı ve bu yıl Yalova’da başlattığı bir yatırımı da bulunuyor.

Ar-Ge Merkezi yapılanması ile her şeyi kendi içinde entegre bir sistem ile çözümleyen Sirena Marine, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda ürettiği teknelerde emisyonları düşürmek için birçok araştırma ve geliştirme projesi üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Sirena Marine, yeni geliştirdiği Sirena 48 Hibrit modelini tanıttı.

Sessiz ve emisyonsuz seyir imkânı sunuyor

Çift 213kW elektrikli motorla sevk edilen Sirena 48 hibrit, standart batarya kapasitesiyle 15 mil, opsiyon batarya kullanıldığında ise 30 mil kadar yol kat edebiliyor. Böylelikle, tekne, bir dizel sistemin gürültüsü ve emisyonları olmaksızın bağlı bulunduğu marina ya da demir attığı bölgeden sessizce ayrılabiliyor.

Daha uzun menzil ve daha fazla sürat için, iki adet yüksek verimli jeneratör, tekneyi sevk ve aküleri şarj etmek için gereken elektriği üretmek üzere devreye giriyor. Bu sistem çok daha etkili ve verimli çalışırken, gürültüyü ve titreşimi en aza indiriyor. Tekne gideceği yere ulaştığında aküler tekrar dolmuş olduğundan tamamen sessiz bir şekilde bekleyebiliyor. Aynı zamanda klima, ses ve görüntü sistemleri, çeşitli elektrikli mutfak araç ve gereçleri jeneratörleri çalıştırmaya gerek kalmadan 8 saatten fazla kullanılabiliyor.

“Devamı gelecek”

Sirena 48 Hibrit modelinin bir ilk olduğunu ve devamının da geleceğini söyleyen Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, “Sirena Marine bugün Türkiye’nin küresel tekne üreticisi olarak el işçiliği, yaratıcılığı ve kalitesi ile dünyanın dört bir yanında tekne severlerin ilk tercihlerinden biri haline gelmiş durumda. Bugüne kadar 500’den fazla tekne üreterek dünya pazarlarının aranan oyuncusu olduğumuzu gösterdik. Şimdi Sirena 48 Hibrit ile yepyeni bir başlangıca daha imza atıyoruz. Sirena 48 Hibrit, bundan sonra motor yatların da egzoz emisyonu olmadan sessiz seyir yapabilmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilirlik bizim için artık bir iş yapış biçimi ve Ar-Ge Merkezimiz tüm projelerin merkezine sürdürülebilirliği koyarak hareket ediyor. Bundan sonra tüm modellerimize bu sistemi entegre ederek devam ettireceğiz. Mümkün olan her modelimizde hibrit sistemleri uygulayarak emisyonları azaltacak, sürdürülebilir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi