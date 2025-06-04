Corfin, gres ve yağ pazarında küresel oyuncu oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Nilüfer'deki merkez ofisi ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 7 bin metrekarelik tam otomasyonlu tesisiyle Corfin, yılda 40 bin ton üretim ve 80 bin ton depolama kapasitesine ulaşıyor. Akoni Kimya A.Ş.’nin global alandaki tescilli markası Corfin Lubrication, üretim süreçlerinde son teknolojiye dayalı otomasyon sistemleri ve üniversitelerle kurduğu iş birlikleriyle öne çıkıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ağaoğlu, özellikle dünyanın pek çok ülkesindeki demir-çelik sektöründe yüksek sıcaklık gresi alanında Türkiye’deki boşluğu gördüklerini ve bu alana stratejik olarak yatırım yaptıklarını söyledi. “Türkiye’de bu tip gresleri ithal ediyorduk. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz millileştirme projesiyle yerli alternatifini geliştirdik. Sadece milli üretim yapmakla kalmadık, uluslararası alandaki tescilli markamız Corfin ile ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkı sağladık. Şu anda bu ürünle Türkiye'deki demir-çelik üretiminin yüzde 70’ine hizmet veriyoruz. İthal muadillere göre yüzde 30 daha fazla verim sağlıyoruz. Global pazarda ise Amerika’dan Almanya, Rusya ve Çin’e kadar pek çok ülkede global bir oyuncu haline geldik. Özellikli ürünlerimizi dünyanın her yerine gönderiyoruz” dedi. Corfin'in ürünleri bugün, Türkiye sanayisinin öncü kuruluşları olan Habaş, Kardemir, Kılıçlar, Tosyalı, Mem Tekstil ve Yeşim Tekstil gibi firmaların makinelerinde aktif olarak kullanılıyor. Ağaoğlu, “Biz yalnızca ürün satmıyoruz; mühendislik hizmeti sunuyoruz. Müşterimize doğrudan ulaşan mühendis kadromuzla sahada bire bir destek veriyoruz. Bu sayede aracı firmalara gerek kalmadan doğrudan çözüm üreten bir yapı oluşturduk” diye konuştu.

Ar-Ge'den tekstil ve gıda sektörlerine özel ürünler

Yalçın Ağaoğlu, yalnızca ağır sanayiye değil, aynı zamanda gıda, tekstil ve tarım sektörlerine de özel ürünler geliştirdiklerini vurguladı. Tekstil sektöründe kullanılan yuvarlak örgü makineleri için geliştirdikleri özel örgü yağının büyük tekstil gruplarında kullanıldığına değinen Ağaoğlu, gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılan makineler için ise NSF (National Sanitation Foundation) onaylı özel gresler ürettiklerini aktardı. Son olarak pelet pres makineleri alanında yaşanan teknik sorunlara da çözüm getirdiklerini anlatan Yalçın Ağaoğlu, geliştirdikleri yüksek ısı ve basınca dayanıklı, pelet pres makinelerinin ömrünü uzatan ve üretim verimliliğini artıran özel gresin bu alanda da sanayicinin önemli bir ihtiyacını karşıladığına işaret etti.

Uluslararası Corfin markasının yalnızca üretimle değil, sektörel bilgi birikimini paylaşarak da katkı sunduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Düzenlenen demir-çelik sempozyumlarında aktif olarak yer alıyor, bilgi ve deneyimimizi paylaşıyoruz. Yakın zamanda İskenderun’da düzenlenecek sempozyumda da yer alacağız” dedi. Ağaoğlu, yalnızca gres ve yağlarla değil, formülleri tamamen Akoni Kimya’ya ait olan endüstriyel bakım ve koruma kimyasallarının da üretim ve satışını yaptıklarını dile getirdi.