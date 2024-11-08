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Şişecam, Anıtkabir'deki top arabası ve gezi teknesi cam vitrinlerini yeniledi

Şişecam, Anıtkabir’de sergilenen Atatürk’ün naaşını taşıyan top arabası ve Çubuk Baraj Gölü’nde kullandığı gezi teknesinin vitrin camlarının değişimini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Şişecam, Anıtkabir'deki top arabası ve gezi teknesi cam vitrinlerini yeniledi
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Şişecam, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını koruma misyonuyla, Anıtkabir’de sergilenen önemli iki tarihi eserin; Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabası ve Çubuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezi teknesinin vitrin camlarını yeniledi.

Geçtiğimiz yıl da Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini gerçekleştiren Şişecam, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın önemli bir çıktısı olarak milli cam sanayisini kurmak ve ülkeyi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla 29 Kasım 1935'te 400 çalışanıyla faaliyete başladı.

Şişecam, Atatürk’ün mirasını yaşatma ve gelecek nesillere taşıma misyonunu gururla sürdürüyor

Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Cumhuriyetimizin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin ilk ve en önemli temsilcileri arasında yer alan Şişecam bugün, cam ve kimyasallar alanında küresel bir güç olarak faaliyet gösteriyor ve Atatürk’ün mirasını yaşatma ve gelecek nesillere taşıma misyonunu gururla sürdürüyor.

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