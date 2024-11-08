Eminevim’in büyük çekilişinde araç ödülü sahibini buldu

Yenilikçi finansal çözümleri ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle çalışmalarını sürdüren Eminevim, 33. yılını özel bir kampanya ile taçlandırdı. Her 750 bin TL ve üzeri kayıt yapan müşterileri arasında Volvo XC40 çekiliş kampanyası düzenleyen Eminevim’de çekiliş büyük bir heyecanla tamamlandı. İstanbul’da düzenlenen çekiliş töreni, Eminevim’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Toplamda 60 bin 667 katılım hakkı ile gerçekleştirilen çekiliş, büyük ilgi gördü.

Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda düzenlenen çekiliş sonucunda, 02771 sıra numaralı Hüseyin İlker Öztürk kazandı.

“Güven dolu bir yolculuğun simgesi”

Eminevim Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, büyük ödülü kazanan talihliyi tebrik ederek “Bizler için her bir üyemizin memnuniyeti ve güveni, en büyük değerimiz. Bugün teslim ettiğimiz Volvo XC40 ise bu güvenin ve dayanışmanın en güzel sembollerinden biri. Bu güzel ailenin değerli bir üyesi olarak sizlerin katkıları ve desteği, bizi daha büyük hedeflere taşıyor. Üyelerimize verdiğimiz sözleri tutmak, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmak, her zaman en öncelikli hedefimiz oldu.” ifadelerini kullandı.