Thorondor, tam otonom robot ile zorlu alanlara erişecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tam otonom robotik sistemler alanında çalışmalar yürüten Thorondor Kurucusu Yunus Selim Göyöz, hedefinin yüzey altı, tünel ve zorlu erişim gerektiren alanlarda tam otonom şekilde çalışabilen robotlar geliştirmek olduğunu söyledi. Göyöz, “Madencilik, arkeoloji gibi erişimin zor olduğu noktalarda araştırma yapabilecek bir robot üzerinde çalışıyoruz. Bu robotlar, deprem gibi afet senaryolarında veya girilmesi tehlikeli bölgelerde de bilgi toplama, haritalama ve görüntüleme yaparak önemli bir ihtiyaca yanıt verecek” dedi. Üzerinde çalışılan robotun dışardan herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan kendi başına karar alarak çalışabilme yetisine sahip olacağına işaret eden Göyöz, “Bu sistem, kablolu bağlantı gibi sınırlamalara gerek kalmadan, özellikle derin ve kapalı alanlarda işlev gösterecek şekilde tasarlanıyor. Robotların çevreyi algılama, analiz etme ve otonom hareket etme yetenekleri üzerinde yoğunlaştık. Yapay zekâ desteğiyle bu robotlara kendilerini geliştirme ve belirlenen görevlere göre uygun kararlar alma becerisi kazandırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Şu anda yazılım geliştirme aşamasında olduklarını ve tam anlamıyla otonom hareket kabiliyetine sahip robotların tasarımını tamamlamak için önlerinde yaklaşık bir yıllık bir süre bulunduğunu kaydeden Yunus Selim Göyöz, prototipin ardından seri üretim olanaklarıyla ilgili de çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Göyöz, üretimin ardından uluslararası pazara açılmayı da planladıklarını, tam otonom robotik sistemlerde Türkiye’den çıkan küresel bir teknoloji markası yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi.