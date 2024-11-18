Şişecam’a UiPath’ten yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu ödülü

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, inovasyon odaklı projeleriyle dijital dönüşümdeki başarısını bir kez daha göstererek, UiPath tarafından verilen 2024 AI25 ödülüne layık görüldü. Yapay zeka ve otomasyon alanında önde gelen firmalardan biri olan UiPath’in her yıl düzenlediği AI25 ödüllerinde bu yıl ödül alan 25 şirket arasında yer alan Şişecam, bu alandaki öncü konumunu bir kez daha kanıtladı.

Otomasyon sayesinde Şişecam’ın günlük belge sınıflandırabilme kapasitesi 6 kat artış gösterdi

Şişecam kendisine ödül getiren proje kapsamında; işe alım süreçlerinde belge yönetimini iyileştirmek, sınıflandırma doğruluğunu artırmak ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla UiPath’in yapay zeka ve otomasyon çözümlerini devreye aldı. Bu kapsamda, UiPath’in "Document Understanding" ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) çözümleri kullanılarak, 12 farklı dilde hazırlanan 50 binden fazla belge, OpenText sistemi içinde yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış formatlarda sınıflandırıldı. Bu otomasyon sayesinde Şişecam’ın günlük belge sınıflandırabilme kapasitesi 6 kat artış gösterdi.

Otomasyon projesi ile belge yönetiminde yüzde 87,5 verimlilik artışı sağlandı

Belge yönetiminde yüzde 87,5 verimlilik artışı sağlayan bu otomasyon projesi, çalışanların rutin işleri yapay zekaya devrederek daha stratejik işlere odaklanmasını sağladı. Manuel işlemlerden kaynaklanan hata ve veri tutarsızlıklarını en aza indirerek güvenilir ve uyumlu bir veri yönetimi sunan sistem, yasal ve sektörel uyum açısından da etkili çözümler sunuyor.

Daha entegre ve dijital olma hedeflerine odaklan Şişecam; en yüksek verimlilik ve performans seviyesine ulaşmak için üretimden satışa, insan kaynaklarından lojistiğe kadar birçok alanda yapay zeka ürünlerini iş süreçlerine entegre etmeye devam ediyor.