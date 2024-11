İhracat ve müteahhitlik atağı: Ticaret Bakanı Bolat, geniş bir heyetle Irak’ta

Maruf BUZCUGİL / BAĞDAT

Ticaret Bakanlığı heyetinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin organizasyonuyla çok sayıda iş insanı katıldı.

Heyette, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TMB Başkanı Erdal Eren de bulunuyor. Bakan Bolat, Irak’ta resmi görüşmeler de yapacak. Heyetteki iş insanları için B2B toplantılar da ziyaret kapsamında gerçekleştiriliyor. Türkiye heyeti Bağdat’ın ardından Basra’da da etkinlikler ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakan Bolat: Bağları, somut iş birlikleriyle kuvvetlendireceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri, Bağdat’ta yapılan “Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri” toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Bolat, “Bugünkü görüşmelerimizde, bu bağları daha somut iş birlikleriyle kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve yatırımdan öteye boyutları olduğunu da vurgulayarak, “Türkiye ile Irak arasındaki ticaret; coğrafi yakınlık, tarihi bağlar ve ekonomik potansiyel göz önüne alındığında, her iki ülke için de stratejik bir öneme sahiptir. Bu ticaret, sadece ekonomik bir iş birliğini değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel ilişkileri de derinleştiren bir faktör olmuştur. Özellikle son 10 yılın verilerine baktığımızda, her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösteren ikili ticaret hacmimiz de bunu ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı.

Kalkınma yolu vurgusu

Basra Körfezi’nden başlayarak Türkiye’den Avrupa’ya uzanan Kalkınma Yolu projesine de değinen Bakan Bolat, şunları kaydetti:

“Bunun yanında, Fav Limanı’ndan ülkemize uzanacak olan demiryolu bağlantısını ülkelerimiz arasında bir an önce hayata geçirerek taşımacılığı çeşitlendirmeli ve Ovaköy-Fişhabur kapısını bir an önce açmalıyız. Körfez ülkelerine ulaşımda ülkemiz için önemli bir geçiş ülkesi olan Irak, geleneksel transit güzergahımızdır. Aynı şekilde, Türkiye de Irak’ın Avrupa’ya açılan kapısıdır. Bu sebeple, Irak’ın transit geçişlere izin vermesi ve Türk taşımacılarının Irak’ın her bölgesinde faaliyet gösterebilmesi büyük önem arz etmektedir. ..Büyük Fav Limanı ve Kalkınma Yolu Projeleri’nde Irak’ın vizyonunu paylaşıyor ve bu projeyi hayata geçirme yönündeki ortak irademizin süratle sahaya yansıtılması gerektiğine inanıyoruz. Her iki proje de Irak’ı önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek ve Irak'ta sürdürülebilir kalkınma için önemli bir temel oluşturacaktır”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerin yeteneklerine vurgu yaparak, Türkiye’nin toplu konut projeleri ve altyapı projelerinde işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Irak’ın dış ticaretinin iyi seviyede olduğunu, artırmak için istekli olduklarını anlatan Bakan Bolat, bankacılık alanında para transferi sorularının ortadan kaldırılması, lojistik imkanların geliştirilmesi, güvenlik alanında yapılması gerekenler olduğunu, döviz transferinin sağlıklı işlemesi için Irak yetkili makamlarından süreci hızlandırmalarını beklediklerini anlattı.