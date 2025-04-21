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Şişecam’da grev kararı: Tarih belli oldu

Şişecam, Petrol İş Sendikası’nın 14 Mayıs’ta uygulanmak üzere grev kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Şişecam’da grev kararı: Tarih belli oldu
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Petrol İş Sendikası'yla yürütülen toplu iş görüşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi. Açıklamada sendikanın 21 Nisan günü itibarıyla grev kararı aldığını, 14 Mayıs'ta da grev kararının uygulanacağını kaydetti.

Toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiği belirtilen Şişecam açıklaması şöyle:

"Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir. Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir."

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