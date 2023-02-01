Sistem Alüminyum’dan fabrika yatırımı

Mimari sistemler ile endüstriyel uygulamalar için gerekli olan alüminyum profilleri tasarlayan ve üreten Sistem Alüminyum, 95 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 330 bin metrekarelik tam entegre üretim tesisinde, geniş pres hattı ve Ar-Ge departmanının müşterilerine özel çözümleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürün ve çözümler geliştiren şirketin, 23 binin üzerinde kalıptan oluşan geniş bir kalıp arşivi bulunuyor. Üretiminin yüzde 60’ını 60’tan fazla ülkeye ihraç eden şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyor. 2022’yi 310 milyon doların üzerinde ciroyla kapatan firma, yeni fabrika yatırımına da hazırlanıyor. Şirket, dövme alüminyum hatları için yeni bir fabrika yatırımını yılın ikinci çeyreğinde hayata geçirecek.

“Çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz”

Büyüme odaklı yatırımları sayesinde satışlarını son 6 yılda 2 kat artırdıklarını söyleyen Sistem Alüminyum’un İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, “Tekirdağ Ergene’deki fabrikamızda bulunan 9 ekstrüzyon pres hattı, 2 dövme pres hattı ve 2 kompozit panel hattı ile Türkiye’de tam entegre üretim gerçekleştiren öncü firmalardan biriyiz. Bu özelliğimiz sayesinde, aynı anda farklı boyutlarda üretim yaparak müşterilerimize daha hızlı ve esnek çözümler sunabiliyoruz. Hem insan odaklı hem de çevreye duyarlı bir üretim anlayışı benimseyerek, paydaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılıyor, alüminyumun kullanıldığı her alanda, en güvenilir ve en yenilikçi çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.” dedi.

SAP projesini devreye alıyor

Bu yılın ikinci çeyreğinde dövme pres hatları için hayata geçireceği yeni fabrika yatırımıyla otomotiv ve havacılık sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verebileceğini belirten Yerekaban, ‘Kurumsallaşmayı odağına alan bir firma olarak, alanında uzman danışmanlarımızla başladığımız kurumsal ve dijital dönüşüm yolculuğumuzda 2023 yılı içerisinde SAP projemizi devreye alacağını belirtti.