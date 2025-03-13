Sitedeki oto sahipleri için AC tipi şarj istasyonları geliyor

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

ORGE Elektrik, 2024 yılını, 3,4 milyar TL ciro ve 691 milyon TL kar ile kapattı. Şirket, elektrikli araç şarj istasyonu üretimi konusunda yatırımlarını tamamlama aşamasına geldi. Şirketin 2024 yılının genel değerlendirmesini ve 2025 yılı hedefl eri hakkında açıklamalarda bulunan ORGE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, 1998 yılında kurulan ORGE Elektrik’in, 27. yılını tamamlarken bugüne kadar 7 milyon metrekare kapalı alanın elektrik taahhüdünü gerçekleştirdiğini vurguladı. Geçen yılı cirosal anlamda iyi geçirdiklerini, şirket olarak faaliyetlerini artırmaya ve büyük cirolar elde etmeye odaklandıklarını belirten Gündüz, önceki yıllarda olduğu gibi yıllık TL bazında %50 büyüme hedefinin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti.

Cironun yüzde 60-65’ini metro ve raylı sistem projelerinden sağladıklarının altını çizen Gündüz, şarj istasyonu üretimi konusunda 1,5 yıl önce başlattıkları ve maliyetinin tamamını öz sermayeden karşıladıkları elektrikli şarj istasyonu yatırımında sona yaklaştıklarını ifade ederek, “Uluslararası OCPP 2.01 standardına uygun olarak üretim gerçekleştirdik. Tüm yazılım ve donanım altyapısı kendimize ait olan ürünler, bu ay sonu ya da takiben bir ay içerisinde Türkiye pazarında yerini alacak. Akabinde Avrupa ve ABD pazarlarına açılmayı hedefl iyoruz” şeklinde konuştu.

Kurulum maliyeti 1500 dolar

Öncelikli olarak 22 kW’a kadar güç sağlayan AC tipi şarj istasyonlarını piyasaya süreceklerini belirten Gündüz, hızlı şarj istasyonlarının (DC) şehir içinde kurulumunun altyapı sınırları nedeniyle zor olduğunu, site sakinleri için AC modellerin daha verimli bir alternatif sunduğunu ifade etti. Şarj istasyonlarında kullanılan yazılımın tamamen yerli olduğunu vurgulayan Gündüz, “uzaktan erişim ve anında güncelleme gibi avantajlar sunuyor. Şirket, Türkiye pazarındaki yerli üreticilerle rekabet edecek şekilde fiyat politikaları belirlemeyi planlıyor. AC tipi şarj istasyonlarının fiyatlarının 700-850 dolar arasında olması bekleniyor. Ancak altyapı kurulum maliyetleriyle birlikte toplam rakam 1.500 dolar seviyelerine ulaşabiliyor” diye konuştu.

Metro projeleri devam ediyor

ORGE Elektrik, halen devam eden metro projelerinde elektrik tesisat işlerine ağırlık veriyor. Ümraniye-Göztepe-Ataşehir, Yeni Havalimanı-Halkalı, Pendik-Fevzi Çakmak, Bursa Emek-Şehir Hastanesi ve Gebze- Darıca metro projelerinde yer alan şirket, elektrik taahhüt faaliyetlerinde herhangi bir yavaşlama beklemiyor. Bu projelerin uzun vadeli planlamalarla ilerlediğini belirten Gündüz, metro projelerinin şirketin büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

ORGE Enstitüsü’ne öğrenci arıyor

Sektörde nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla ORGE Enstitüsü'nü kurduklarını ancak beklenen ilgiyi göremediklerini kaydeden Gündüz şöyle devam etti, "Ümraniye'de 4-5 katlı bir binada tüm altyapı hazırlanarak okul müdürü ve eğitimciler atanmasına rağmen, öğrenci bulma konusunda beklenen ilgiyi göremedi. Amacımız 150 öğrenciye kadar eğitim vermekti, ancak yalnızca bir sınıf açılabildi ve iki dönem devam edebildi. Sıfırdan birini alıp çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarından geçirerek sektöre kazandırmayı hedeflemiştik. Ancak, eğitim bedeli olmamasına rağmen yeterli başvuru alınamadı" dedi.

Devam eden projeler ve sözleşme büyüklükleri

Nevhan Gündüz, üstlendikleri birçok raylı sistem projeleri ve TANAP gibi endüstriyel projeler ile üst yapılar tarafında da hastane, otel, lüks rezidans projelerinin devam ettiğini belirtti. Raylı sistemlerde; Ümraniye-Göztepe-Ataşehir Metrosu 16.5 milyon dolar, Pendik-Fevzi Çakmak Metrosu 14 milyon dolar, Bursa Metrosu 10,5 milyon dolar, İstanbul yeni Havalimanı metrosu 3,5 milyon Euro civarında hasilat elde ettiklerini belirtti. Ardahan'da TANAP Boru Hattı'nın dinamik UPS sistemini kurdukları anahtar teslimi işin ederinin, 10,5 milyon dolar civarında olduğunu ifade eden Gündüz, Bodrum'da Hillside Hotel projesi 7 milyon dolar, İzmir Amerikan Hastanesi projesi ise 7,5 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.