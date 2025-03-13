Trump vergisi başladı; Türk çeliğinde ikili senaryo

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ABD çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini artırma kararı yürürlüğe girdi. Trump’ın Amerikan çelik ve alüminyum üreticilerini koruma hamlesi küresel gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarıyor. Bunun Türkiye için artı ve eksileri bulunuyor.

Eşit şartlarda rekabet Türkiye’deki sektör temsilcileri ABD’nin halihazırda Türkiye’ye uyguladığı yüzde 25’lik vergiyi diğer ülkelere de getirmesinin Türkiye’nin lehine olabileceğini söylüyor.

Zira son karar diğer ülkelerle eşit rekabet ortamı yaratacağından Türk çelik ihracatçılarına fayda sağlayabilir. Çünkü Kanada, Meksika, Brezilya ve diğer ülkelerin sahip olduğu muafiyet ortadan kalkacak.

Nitekim Türkiye'nin ABD'ye yaptığı çelik ihracatı, 2018’den bu yana yüzde 25 vergiye tabi.

Bazı sektör temsilcileri ise avantaj sağlanmayacağını söylüyor. Çünkü ürettiğimiz ürünler ve bizden istenin standartların farklı olduğunu belirtiyorlar.

Soğuk haddelenmiş ve galvenizli ruloda artış

Emtia analiz ve işlem şirketi Argus Media, bundan sonra Türkiye’nin özellikle soğuk haddelenmiş ve galvanizli rulo satışlarında artış yaşanabileceğini belirtiyor.

Körfez ülkeleri ile rekabet artabilir

Diğer yandan ABD pazarına girmekte bundan sonra girmekte zorlanacak olan büyük miktarda çeliğin alternatif pazarlara yönelmesi Türkiye için sıkıntı yaratabilir.

Arabian Gulf Business Insight’a konuşan İngiltere çelik piyasası analiz şirketi MEPS International’ın fiyat analizi başkanı Kaye Ayub, “Bu yeni tarifelerle birlikte, önemli miktarda çelik alternatif müşteri arayışına girecek” dedi.

Ayub, “İhracatın ABD’den diğer pazarlara yönlendirilmesiyle Türkiye ve Ortadoğu’daki tedarikçiler kendilerini Asya’daki, özellikle de Çin’deki üreticilerle rekabet ederken bulacaklar ve bölgedeki rekabet artacak” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Ortadoğu, 2024 yılında ABD’ye yaklaşık 900 bin ton çelik ihraç etti.

Londra merkezli emtia araştırma şirketi CRU Group’un çelik baş analisti Matthew Watkins, de Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için Çin ve AB’nin öneminin artacağını, bunun bölgede rekabet yaratacağını söylüyor.

Vietnam, G. Kore ve Japonya Türkiye’ye yönelebilir

Bir diğer risk de bazı ülkelerin Türkiye’ye yönelmesi. Argus’un analizine göre Kanada, Meksika ve Brezilya lojistik olarak Türkiye’ye yönelmekte sıkıntı yaşayabilir. Fakat ABD ile önemli miktarda çelik ticareti olan Güney Kore, Vietnam ve Japonya, bu yıl Türkiye’ye bir ikame pazar olarak bakabilir.

ÇİB Başkan Yardımcısı Dalbeler: Amacımız Avrupa’da payımızı artırmak

Nasıl Bir Ekonomi TV'de yayınlanan Dış Ticaret Masası'nın konuğu olan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler konuya ilişkin, "ABD'nin 2018 yılında getirdiği yüzde 25'lik vergiden sonra ihracatımız tonaj olarak ciddi bir düşüş yaşadı. Son dönemde belli bir seviyede devam ediyor. En önemli konu belirsizlik.

ABD ve Trump'un nasıl kararlar alacağı, bunları uygulayıp uygulamayacağı önemli. ABD, Avrupa pazarı kadar önemli bir ihracat pazarımız değil. Avrupa pazarında pandemiden sonra enflasyonist ortamdan kaynaklı düşen bir talep var. Amacımız buradaki payımızı artırmak. Ayrıca Afrika ve Latin Amerika pazarlarını hedefl iyoruz" açıklamasını yaptı.

AB’den 26 milyar Euroluk misilleme

Avrupa Komisyonu, ABD’nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı “hızlı ve orantılı” karşı önlemler başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, ilk aşamada daha önce hazırlanan ve askıda tutulan 8 milyar euroluk karşı önlemlerin 1 Nisan’da devreye alınacağı belirtildi. İkinci aşamanın, 18 milyar eurodan fazla AB ihracatını etkileyen ABD tarifl erine karşılık gelecek yeni tedbirleri içereceği ve 13 Nisan’da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

AB’de yeni ithalat kotaları devreye giriyor

Avrupa Komisyonu, çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinde kapsamlı değişikliğe gidiyor. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere ithal çelikten korunma kotalarında önerdiği değişiklikler ürün kategorisine bağlı olarak yüzde 13-25 arasında değişiyor. Kotanın sıcak daldırma galvanizli (HDG) ve soğuk haddelenmiş rulo (CRC) hacimlerini etkilemesi bekleniyor. CRC kotalarının etkileyebileceği ülkeler olarak Vietnam, Tayvan, Japonya ve Türkiye gösteriliyor. Galvanizli çelik ithalatında da Türkiye, Vietnam ve Japonya gibi büyük tedarikçilerin etkilenebileceği belirtiliyor. Ayrıca Çin, Hindistan, Mısır gibi ülkelere belirli çelik ürünlerinde gümrüksüz kota erişimi sınırlandırıldı.