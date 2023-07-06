Sitis Ofis, sürdürülebilir büyümeye odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Çalışma alanlarında ihtiyaç duyulabilecek her türlü ofis ve büro mobilyası ve ihtiyacını karşılayabilen geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Sitis Ofis, Kayseri-Ankara karayolu üzerinde 14 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 200 civarında çalışanı ile faaliyetlerini yürütüyor.

1972 yılında kurulan ve bugün üçüncü kuşağın da işin içinde olduğu marka, kalite ve bilinirlik noktasında kazandığı değerleri geleceğe taşıyabilmek için sürdürülebilir yatırımları hayata geçirmeye odaklandı. Sitis Ofis Yönetim Kurulu Üyesi ve üçüncü kuşak yöneticisi Mehmet Akif Çöl, “Şu anda üretimimizin yüzde 65’ini başta Avrupa ve Afrika kıtasında olmak üzere 25’e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Yurt içinde ve dışında fiyat performansı ve kalitesi ile sektörünün önde gelen bir markası haline geldik. 2022’de başladığımız ve bu yılda devam eden yatırımlarımızla kapasitemizi yüzde 60 civarında artırarak müşterilerimizin talebine daha rahat cevap vermeye başlayacağız. Ancak yatırımlar noktasında sadece kapasite artışı değil, sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda da bulunacağız” dedi.

“Orta vadede kadın çalışan sayımızı yüzde 40’a çıkaracağız”

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Stratejisi doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak için çatı GES yatırımlarıyla sürdürülebilirlik yatırımlarına başladıklarını paylaşan Mehmet Akif Çöl, “Yeşil enerjiye yapılan her türlü yatırım öncelikli gündem maddelerimiz arasında. 1 mgw gücünde enerji üreten çatı GES yatırımımızı tamamladık” diye konuştu. İnsan kaynakları tarafında da hem personel eğitimi hem de kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini paylaşan Çöl, “Çalışanlarımızın kurum içi eğitimine önem veriyoruz. Hem verimlilikleri artıyor hem de yenileniyorlar. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir proje oldu. Bu projelerin de devamını getireceğiz. Diğer yandan hem mavi yakada hem de beyaz yakada kadın çalışan sayımızı artırmak istiyoruz. Şu anda toplam çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 25’i kadın. Orta vadede kadın personel sayımızı yüzde 40 civarına taşımayı hedefliyoruz. Bunun için de özellikle üretim kısmındaki yatırımlarımızın tamamını kadınların da daha rahat çalışabileceği şekilde dizayn ederek kadın dostu fabrika olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“İnovasyonu benimsemiş bir üretim kültürümüz var”

Çalışma hayatının ve iş yapış modellerinin sürekli değiştiğini aktaran Çöl, bu değişime ayak uydurmak için şirket olarak inovatif bir üretim kültürünü benimsediklerini söyledi. Çöl, “Türkiye’nin önde gelen, alanının en iyileri arasında yer alan tasarımcıları ve mimarlarıyla birlikte çalışıyoruz. Çağın beklentilerine uygun olarak kendimizi sürekli güncelliyoruz. Uluslararası fuarlar, reklam ve işbirliği çalışmalarımızı da aktif olarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.