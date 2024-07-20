SML Tekstil enerjisinin yarısını GES’ten alacak

MURAT KÜÇÜK

Dünyaca ünlü birçok markaya aktif giyim, şekillendirici giyim ve dış giyim kategorisi için üretim yaptıklarını hatırlatan SML Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Koray Güvenir, ihracatın %75’ini ABD’ye, yüzde 25’ini ise Avrupa’ya gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Sürdürülebilir tekstil ürünleri üretmek amacıyla Kırklareli OSB’deki 80 bin metrekarelik tesislerine (40 bini kapalı) LEED Yeşil Bina Sertifikası aldıklarını söyleyen Koray Güvenir, “Tekstil sektöründe son yılların en büyük yatırımlarından birini gerçekleştirdik” dedi. Daha yeşil bir dünya için tesisin yapım aşamasından itibaren malzeme seçimi ile başlayan hassas bir süreç yürüttüklerini dile getiren Koray Güvenir, “Binanın yapım sürecinde EPD sertifikalı ürünleri tercih ettik. Böylece doğaya zarar vermeyen malzemeler kullanmış olduk. Tesisimizin cam ve dış cephe panelleri küresel ısınmayı ve yansımayı azaltan malzemelerden seçildi. Isıtma ve soğutmada doğa dostu, yeni nesil sistemler tercih ettik. Fabrikamızdaki tüm iş makinelerini, elektrikli yeni nesil cihazlar ile değiştirdik” dedi.

Ekipmanlarda da elektriksel dönüşüm yapıyor

Elektrikli cihazlara geçişi yenilenebilir elektrik üreterek destekleyeceklerini söyleyen Güvenir, onaylanan GES yatırımlarını hatırlattı. Güvenir, bu yatırımın devreye girmesi ile elektrik tüketiminin yaklaşık %50'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaklarının altını çizdi. Kalan enerji ihtiyacını da yenilenebilir IREC sertifikalı kaynaklardan tedarik edeceklerini belirten Güvenir, “Karbon emisyonu düşük ham madde ve yardımcı madde tedarikinin geliştirilmesi ile örgü dairesine yeni nesil düşük elektrik ve hava tüketimi olan makine yatırımları yapmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan önce bu karar alındı

Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerini öncesinde görerek bu yönde aksiyon aldıklarını ifade eden Güvenir, “Global fuarlarda talepleri gördük ve bunları iyi analiz ettik. Sürdürülebilirlik, geri dönüştürülebilir ürün, temiz enerji ve temiz ham madde gibi kavramların öne çıkacağını, üretimin bu tarafa kayacağını yıllar öncesinden gördük. Fabrikamızı sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda inşa ettik ve proseslerimizi bu ilkelere göre oluşturduk. Yakın zamanda AB makamları, karbon emisyonu doğrultusunda ciddi önlemler alacak. Bunu karşılayamayanlardan ekstra vergi alınacak” şeklinde konuştu. Güvenir, “İki yeni fabrika binamızda da güneşten enerji üretiyor, yağmur sularını toplanıp işletmeye kazandırıyoruz” dedi.

4 tesis ile dünya markalarına üretiyor

SML Tekstil; İstanbul’da 5 bin 500 metrekare kapalı, Kastamonu’da 2 bin metrekare kapalı, Çerkezköy’de 5 bin metrekare kapalı ve Kırklareli’nde 40 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip. Şirket 4 tesisinde yaptığı üretim ile dünyanın önde gelen markalarının en önemli çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.