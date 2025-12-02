SOCAR Fiber’e TSKB’den 10 milyon dolarlık finansman

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), SOCAR Türkiye’nin dijital altyapı şirketi SOCAR Fiber’e, Türkiye genelindeki fiber optik altyapısının daha modern teknolojiler kullanılarak güçlendirilmesi amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kaynağından, TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Faz 3 Kredisi kapsamında 10 milyon ABD doları tutarında ve 4 yıl vadeli dijital altyapı temalı finansman sağlayacak.

SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov konuyla ilgili değerlendirmesinde, “TSKB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında sağlanan finansmanla fiber optik altyapımızı daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım, yalnızca bugünün iletişim ihtiyaçlarına değil, geleceğin veri trafiğine de hazır bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Stratejik yatırımlarımızla Türkiye’yi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında kısa ve güvenilir karasal veri rotalarının merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yeni güzergâh, geleneksel deniz altı kablo rotalarına alternatif sunarak veri taşımacılığında daha düşük gecikme ve daha yüksek güvenlik sağlayacak. Güçlendirdiğimiz dijital omurga ile telekom operatörlerine ve internet servis sağlayıcılarına kesintisiz bağlantı ve yüksek performans sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Anlaşmaya dair değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, “TSKB olarak, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri olan dijital altyapı yatırımlarını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. SOCAR Fiber ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ülkemizin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve enerji verimliliği yüksek altyapı sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Dijital altyapı temalı sürdürülebilir finansman modellerinin ülkemizde uygulanabilirliğini gösteren bu finansman aynı zamanda özel sektör yatırımlarının uluslararası finansmanla buluşmasının önemini de ortaya koyuyor. Bu tür yatırımların finansmanında uluslararası kaynakları etkin kullanarak Türkiye’nin sürdürülebilir finansman alanındaki kapasitesini güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.