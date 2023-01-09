Yılın ilk halka arzı için 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke Un’a 100 katı aşan talep geldi. Birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenen halka arzda 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 581,25 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu arada şirketten yapılan açıklamada, 68,7 milyar TL’lik talebin borsa tarihinde bir ilk olduğu bildirildi. Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi. Söke için Borsa İstanbul’da ilk gong 12 Ocak Perşembe günü çalacak.

Ulusoy Un AŞ ​​​​​​​ve Söke Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 65'ini yatırımlarda kullanacaklarını söyledi. Söke Un'un güçlü marka bilinirliği, tüketici nezdinde yarattığı güveni de kullanarak halka arzla beraber yeni hedeflere doğru hareket edeceklerini kaydeden Ulusoy, şunları kaydetti: "Bu halka arzın tamamı sermaye artırımı olarak gerçekleştirilmekte. Halka arzdan elde edilecek kaynak şirketin içine girecek ve öz kaynakları yükseltecek. Bununla beraber gelen kaynağın yüzde 65'i yatırımlarda kullanılacak. Yüzde 35'i işletme sermayesi olarak değerlendirilecek. Bu yüzde 65'in içerisindeki yüzde 30'unu güneş enerjisi santrali yapımına kullanıyoruz yani yenilenebilir enerjiye kullanıyoruz. Yüzde 15'ini unlu mamuller tesisine kullanıyoruz. Yüzde 12,5'unu ham madde ve mamul depolamaya kullanıyoruz. Yüzde 7,5'ini de sektörel girişimlere, sektörümüzdeki startuplara yatırım yapmak için kullanacağız."