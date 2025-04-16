Solaksubaşı Otomotiv’den BAUMA 2025’te stratejik hamle

EKONOMİ/BURSA

Sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek adına BAUMA 2025 İş Makineleri Fuarına katılan Solaksubaşı Otomotiv, yaptığı görüşmelerle Türkiye pazarında fark yaratmak adına strateji planlaması yaptı. Fuarda Yokohama - Goodyear standında ziyaret ettiklerini belirten Solaksubaşı İşletme Müdürü İlker Özkırım, “Yokohama’nın Goodyear iş makine lastiklerini satın aldıktan sonra iki markanın aynı çatı altında sergilendiği ilk resmi fuardı. Fuarda Yokohama-Goodyear Lastikleri Başkanı Loic Ravasio, Yokohama-Goodyear Off highway Lastikleri Başkan Yardımcısı Joun Black ve Jeandre Bezuidenhout Yokohama-Goodyear Energing Markets Meneger ile 1964’te kurulan iş birlikteliğimizi, gelecek yıllara taşımanın yol haritasını çizdik. Fuarda sergilenen ultra large OTR lastiklerinde en son geliştirilen, 3 yıldızlı, yüksel ısı ve tonaja dayanaklı 49,51 ve üzerindeki jantlarda Türkiye’de pazarda fark yaratmak için stratejiler planlaması yaptık” dedi.