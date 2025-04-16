Solaksubaşı Otomotiv’den BAUMA 2025’te stratejik hamle
BAUMA 2025'te Yokohama–Goodyear standında önemli temaslarda bulunan Solaksubaşı Otomotiv, ultra large OTR lastiklerle Türkiye pazarında fark yaratacak yeni stratejiler geliştirdi. İş birliğinin 60. yılında geleceğe dönük yol haritası da fuarda çizildi.
EKONOMİ/BURSA
Sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek adına BAUMA 2025 İş Makineleri Fuarına katılan Solaksubaşı Otomotiv, yaptığı görüşmelerle Türkiye pazarında fark yaratmak adına strateji planlaması yaptı. Fuarda Yokohama - Goodyear standında ziyaret ettiklerini belirten Solaksubaşı İşletme Müdürü İlker Özkırım, “Yokohama’nın Goodyear iş makine lastiklerini satın aldıktan sonra iki markanın aynı çatı altında sergilendiği ilk resmi fuardı. Fuarda Yokohama-Goodyear Lastikleri Başkanı Loic Ravasio, Yokohama-Goodyear Off highway Lastikleri Başkan Yardımcısı Joun Black ve Jeandre Bezuidenhout Yokohama-Goodyear Energing Markets Meneger ile 1964’te kurulan iş birlikteliğimizi, gelecek yıllara taşımanın yol haritasını çizdik. Fuarda sergilenen ultra large OTR lastiklerinde en son geliştirilen, 3 yıldızlı, yüksel ısı ve tonaja dayanaklı 49,51 ve üzerindeki jantlarda Türkiye’de pazarda fark yaratmak için stratejiler planlaması yaptık” dedi.