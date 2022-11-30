Sözüneri Mimarlık, vizyon projelerle Bursa’dan dünyaya açıldı

Esra Özarfat

BURSA - Bursa merkezli bir ofis olmasına rağmen gerek Türkiye’nin gerekse dünyanın pek çok farklı yerindeki marka projede imzası bulunan Sözüneri Mimarlık, aynı zamanda Bursa’da bakanlıktan onaylı tasarım merkezine sahip tek mimarlık ofisi. Kurulduğu 1982 yılından bu yana kentsel dönüşüm, alışveriş merkezleri, spor, turizm, sağlık, eğitim ve sanayi yapıları, iş merkezleri ile konut projeleri gerçekleştiren Sözüneri Mimarlık, aynı zamanda, yardımcı projelerin üretilmesi, uygulama projelerinin hazırlanması, ihale dosyası hazırlanması, ihale yönetimi ve müşavirlik konularında da hizmet veriyor. Projesini çizdikleri Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim alanı olarak inşa edilen ‘Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM), ‘European Property Awards 2019’da ‘Kamusal Yapılar’ kategorisinde ödül aldığını hatırlatan Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, yine BTSO tarafından hayata geçirilen Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde de çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Farklı kulvarlar ve çok farklı branşlarda projeler yapıyoruz. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ mottosuna kendi alanımızda katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diyen Hasan Sözüneri, halihazırda Avusturya’da bir, Özbekistan’da da devam eden 5 projeleri bulunduğunu, Irak’ta da bir projeyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Sözüneri, “Urfa Bilim Merkezi’ni çizdik. Trabzon’da hastane, Antalya’da otel çizdik. Ankara’da 36 milyon klasör kapasiteli 110 bin metrekare kapalı alana sahip devletin merkez arşivini çizdik. Bursa merkezli bir büroyuz ama evrensel çalışıyoruz” diye konuştu.

DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek yeni projelerle ilgili bilgi veren Hasan Sözüneri, tasarım ve mühendisliğe verdikleri öneme işaret ederek, “3 doktora öğrencisi olmak üzere 27 kişilik nitelikli bir ekibimiz var. Yeniliğe, araştırmaya hevesli bir grubuz. 2020 yılından bu yana bakanlıktan onaylı tasarım merkezi statüsündeyiz. Tasarım merkezine sahip olmak bize yüklediği sorumluluklara göre davranmamızı, kendimizi geliştirmemizi, eksiklerimizi gidererek daha iyi olmak için gayret etmemizi sağlıyor” diye konuştu.