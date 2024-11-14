S&P iki dev Türk şirketinin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, 1 Kasım'da Türkiye'ye ilişkin talep edilmemiş uzun vadeli ülke kredi notlarını 'BB-'ye yükselmesine paralel olarak, Turkcell ve Türk Telekom’un kredi notunu yükseltti.

Turkcell

S&P Global tarafından yaptığı açıklamada, Turkcell’in kredi not artışı için, "Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş.'yi (Turkcell), ülkenin özel sektör borçlularının döviz cinsinden borçlarını ödemelerini engelleme riskinin azaldığına işaret ederek ülke notunun üzerinde derecelendiriyoruz. Turkcell varsayımsal ülke temerrüt stresimizi geçtiği için ülke notunun üzerinde değerlendiriyoruz, ancak Turkcell gelirlerinin %90'ından fazlasını Türkiye'de elde ettiği için notlar Türkiye'ye ilişkin T&C değerlendirmemiz seviyesinde sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak, Turkcell'in uzun vadeli ihraççı kredi notunu 'BB-'den 'BB'ye yükselttik. Ayrıca, ihraççı kredi notuna paralel olarak kıdemli teminatsız borç ihraç notunu 'BB-'den 'BB'ye yükselttik. Görünüm, Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümüne paralel olarak durağandır" denildi.

Türk Telekom

S&P’den Türk Telekom'un kredi notunun yükselmesine yönelik yapılan açıklama da şu şekilde oldu:

"Türk Telekom'u, varsayımsal ülke temerrüt stresimizi geçtiği için ülkenin üzerinde derecelendiriyoruz, ancak Türk Telekom gelirlerinin %90'ından fazlasını Türkiye'de elde ettiği için notlar Türkiye'ye ilişkin T&C değerlendirmemiz seviyesinde sınırlandırılmıştır" diye S&P Global, Türk Telekom'un uzun vadeli ihraççı kredi notunu 'BB-'den 'BB'ye yükseltti ve 'B' olan kısa vadeli ihraççı kredi notunu teyit ettik” denildi.

Ayrıca, üst düzey teminatsız borç ihraç notunu da ihraççı kredi notuna paralel olarak 'BB-'den 'BB'ye yükseltti ve görünüm, Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümüne paralel olarak "durağan" olarak belirlendi.